Entradas para K4OS en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

La girl band argentina K4OS llega por primera vez al Movistar Arena con un recital que promete ser histórico para el grupo, que está en pleno crecimiento. Tocará este 15 y 16 de diciembre con la presentación “NOTHING LASTS 4EVER”, un show que marcará el cierre de la era 4EVER y el comienzo de una nueva etapa artística marcada por cambios, crecimiento y una renovada identidad, que intentan consolidar en cada presentación y nuevo video.

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El anuncio llega en un momento clave para la banda. “NOTHING LASTS 4EVER” será mucho más que el primer Movistar Arena de K4OS: será el encuentro entre dos etapas de su historia. Un show pensado como el gran cierre de la era “4EVER” y, al mismo tiempo, como la puerta de entrada a todo lo que viene. Después de irrumpir con fuerza en la escena y convertirse en uno de los fenómenos más importantes del nuevo pop local, Tau, Ine, Mechi y Lynette se animan a explorar nuevas facetas para mostrar una versión más madura, personal y audaz de K4OS.

Por dónde sacar entradas para K4OS en el Movistar Arena

Las entradas de K4OS pueden comprarse en movistararena.com.ar.

Precios de las entradas para K4OS en el Movistar Arena

Platea Alta Central: $40.000

Platea Alta: $50.000

Platea Alta Lateral: $70.000

Platea Baja: $85.000

Campo Trasero (Sentado): $95.000

Platea Baja Central: $100.000

Platea Baja Lateral: $120.000

Campo Lateral (Sentado): $120.000

Campo Medio (Sentado): $150.000

K4OS Club (De pie): $150.000

El presente de K4OS

Con una impronta profundamente pop, pero atravesada por tintes más oscuros, una estética nocturna y una actitud más descontracturada, la banda presenta el tema “Berlin”, que invita a bailar y a perderse en una noche de boliche o fiesta. La canción explora un costado diferente de K4OS, con una energía más adulta, rebelde y contemporánea, sin perder la esencia pop que caracteriza a la banda.

La banda llega con un gran despliegue.

El nuevo show en el Movistar Arena llega después del impacto de “4EVER Tour”, una era que trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en una exitosa gira por Sudamérica, convocando a más de 100.000 personas y consolidando a K4OS como uno de los grandes fenómenos de la nueva generación del pop. A lo largo de esta etapa, la banda llevó su propuesta a distintos escenarios y ciudades, construyendo una comunidad de fans que convirtió cada presentación en una verdadera experiencia colectiva. Canciones, coreografías, looks, glitter, carteles y una conexión cada vez más fuerte entre el público y las cuatro integrantes fueron parte de un fenómeno que creció show tras show.

El crecimiento de K4OS también se vio reflejado recientemente en uno de los grandes acontecimientos de la escena internacional en Argentina: la banda fue opening de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro, sumando un nuevo capítulo a su acelerado recorrido y compartiendo escenario ante una multitud. Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS dio el salto definitivo del universo digital al escenario y construyó, en tiempo récord, una identidad propia dentro del pop argentino. Ahora, después de una etapa que las llevó a recorrer escenarios de Argentina y Sudamérica, la banda se prepara para llevar toda esa historia al Movistar Arena.