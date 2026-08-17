Entradas para Johnny Marr en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca

Johnny Marr regresa a la Argentina en noviembre para presentar "The Age of Everything", su quinto álbum de estudio, en el C Art Media. El músico británico vuelve a subirse al escenario porteño en lo que promete ser una noche única para su público.

Johnny Marr regresa a Argentina: la fecha confirmada

El concierto será el próximo jueves 26 de noviembre en el C Art Media. Marr llega para presentar su quinto álbum de estudio, uno de los más profundos de su carrera. "He disfrutado mucho haciendo este álbum, es el disco más catártico que he creado", aseguró al promocionar la gira.

Marr comenzó su carrera con The Smiths y logró convertirse en uno de los compositores y guitarristas más influyentes de la música independiente británica. Su posterior recorrido creativo lo ha llevado a ser parte fundamental de The The, Electronic, Modest Mouse y The Cribs, además de colaborar con artistas de la talla de The Pretenders, Talking Heads, The Avalanches y el músico y compositor Hans Zimmer, con quien grabó la banda sonora de la última película de James Bond, No Time to Die, incluyendo el tema principal nominado al Óscar, creado junto a Billie Eilish.

Desde su debut en solitario en 2013, Marr ha lanzado ya cuatro álbumes de estudio que alcanzaron el Top 10 en el Reino Unido: The Messenger (2013), Playland (2014), Call The Comet (2018), Fever Dreams Pts 1-4 (2022) y un libro que abarca toda su carrera, Marr’s Guitars (publicado por Thames & Hudson).

Johnny Marr en Argentina: cómo comprar las entradas y los precios

Las entradas ya están disponibles en la página oficial de Passline, son generales y tienen un valor de $125.000. Los tickets se pueden abonar con todos los medios de pago y los clientes de Galicia Visa tienen la posibilidad de financiarlos en hasta 6 cuotas sin interés.