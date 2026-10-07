Entradas para Dillom en Ferro 2026: precios y fecha de cuándo toca la presentación del disco "LNV Club"

El próximo sábado 12 de diciembre, Dillom concretará su esperado regreso a la Capital Federal para presentar oficialmente LA NUEVA VIOLENCIA, su tercer disco de estudio. En una noche que promete ser hito de la música urbana y el rock argentino, el predio del Club Ferro Carril Oeste se transformará por completo en el "LNV Club", un recinto conceptual creado especialmente para esta presentación. Tras girar por escenarios internacionales y encender la mecha en shows sorpresa, el artista cerrará el año en una verdadera fiesta ante miles de fanáticos en el predio de Caballito.

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El "LNV Club" en Ferro: espacio, capacidad y venta de entradas

Para este encuentro, la producción adaptará el predio del Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri convirtiéndolo en un espacio inmersivo. El "LNV Club" tendrá una capacidad para disfrutar la potencia y deslumbre que caracterizan a los recitales de Dillom. La propuesta busca llevar al plano físico la narrativa inmersiva del álbum, que desde su lanzamiento incluyó transmisiones en vivo estilo cámaras de seguridad y acciones relámpago en la calle, por lo que se prevé una ambientación temática y escenográfica en el predio que potencie la atmósfera de sobreestimulación y exceso propia del disco.

Las entradas se pueden adquirir únicamente a través de la plataforma Enigma Tickets, y el precio para la única localidad es de $60.000 en campo (más el costo de servicio).

Dillom se presenta en Predio Ferro. (Crédito de foto: Bohemian Groove)

El tercer disco de Dillom: concepto y gira

Publicado en agosto, LA NUEVA VIOLENCIA es el tercer álbum de estudio de Dillom y lo muestra en una versión más pop, ruidosa y divertida. Atravesado por el exceso, el deseo, el consumo y la sobreestimulación, el material cruza la urgencia del post-punk, la sensualidad del rock & roll y la euforia de la electrónica en canciones hechas para sonar fuerte.

El álbum encontró en el directo su mayor forma de crecimiento. Primero fue con LAS NOCHES VIOLENTAS, la serie de shows gratuitos y sorpresivos en Buenos Aires, Ciudad de México y Rosario donde se filmó el videoclip del tema homónimo dirigido por Andrés Capasso. Actualmente, LA GIRA VIOLENTA recorre Argentina, Paraguay, Chile, México y Uruguay durante octubre y noviembre antes del gran final porteño.

Este momento de esplendor coincide además con su segunda nominación a los Latin Grammy. Su canción "Rojo Profundo", lanzada en 2025 como primer adelanto del álbum, compite este año como Mejor Canción de Rock, tras la nominación obtenida en 2024 por Por cesárea como Mejor Álbum de Música Alternativa.