Entradas para el Chango Spasiuk en el Teatro Coliseo 2026: precios y fecha de cuándo toca

El destacado acordeonista y compositor misionero Horacio "Chango" Spasiuk anunció su esperado regreso a los escenarios de Buenos Aires con una propuesta artística íntima y conmovedora. El próximo viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas, el emblemático Teatro Coliseo de la Capital Federal albergará "Mundo Chango: una vida de música", un espectáculo diseñado como un viaje sonoro y reflexivo a través de sus años de creación.

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En este show, el artista invita al público a sumergirse en un universo donde la raíz tradicional del chamamé dialoga en perfecta armonía con la música de cámara. Junto a un refinado ensamble de cuerdas, acordeones, percusión, piano y voces, Spasiuk repasará su repertorio emblemático, evocará atmósferas de sus composiciones para cine y sumará destacados artistas invitados para celebrar en comunidad la memoria del monte, la cultura litoraleña y el tesoro de la diversidad.

Entradas, precios y dónde comprar

Las localidades para presenciar esta velada única en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA) ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales. Los tickets pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del histórico establecimiento, abierta de martes a sábados entre las 12:00 y las 20:00 horas, o bien de forma digital ingresando al sitio web oficial de Ticketek.

Los valores y categorías por ubicación son los siguientes:

Platea: $90,000, $85,000 y $80,000.

Super: $85,000 (Súper-1C) y $80,000 (Súper-2).

1° Pullman: $75,000 (visión general) y $65,000 (visión parcial).

2° Pullman: $55,000 (visión general) y $45,000 (visión parcial).

La destacada trayectoria del Chango Spasiuk

Nacido en la ciudad de Apóstoles, Misiones, Horacio "Chango" Spasiuk es una figura insoslayable del folclore argentino y el principal embajador del chamamé contemporáneo en el plano internacional. A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el músico ha sabido redefinir el género folclórico al fusionar las raíces populares de la tierra colorada con sonoridades acústicas de vanguardia y arreglos camarísticos.

Galardonado con múltiples Premios Gardel y ovacionado en festivales de música del mundo, el compositor ha llevado el sonido del acordeón a prestigiosos escenarios globales. Asimismo, ha desarrollado una valorada labor en bandas sonoras para televisión y cine, como El astillero (2000), película dirigida por David Lipszyc y basada en la célebre novela de Juan Carlos Onetti; Vagón fumador (2001), largometraje de Verónica Chen donde colaboró con Edgardo Rudnitzky; y Los Marziano (2011), dirigida por Ana Katz y protagonizada por Guillermo Francella y Mercedes Morán.