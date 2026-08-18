Entradas para Camila en Buenos Aires y Córdoba 2026: precios y fecha de cuándo toca

Camila prepara su despedida de los escenarios con una última gira que tendrá dos paradas en la Argentina. Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volverán a compartir escenario con ADIÓS World Tour, un recorrido internacional planteado como el cierre de una etapa que comenzó hace más de 20 años y que dejó algunos de los mayores himnos del pop romántico en español.

La cita será el 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en Quality Arena de Córdoba. La propuesta llega después del reencuentro de la formación original en REGRESA TOUR, que llevó a la banda en 2025 por distintos escenarios de la Argentina y otros países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Camila en Buenos Aires y Córdoba: cuándo son los shows

La primera escala argentina de ADIÓS World Tour será el jueves 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, ubicado en Humboldt 450, Villa Crespo. Dos días después, el sábado 17 de octubre, el grupo se presentará en Quality Arena de Córdoba, en el complejo ubicado sobre Cruz Roja Argentina 200.

La diferencia con la gira anterior es significativa: esta vez no se trata de una nueva etapa de regreso, sino de una gira presentada por la propia banda como una despedida. El calendario internacional contempla además presentaciones en México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.

El anuncio tiene además un componente emocional difícil de disimular. Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volvieron a encontrarse sobre el escenario en 2023, recuperando la formación original que había marcado los primeros años de Camila. El regreso permitió que canciones como Todo cambió, Mientes, Bésame, Coleccionista de canciones, Aléjate de mí y De qué me sirve la vida volvieran a sonar interpretadas por los tres integrantes.

Entradas para Camila 2026: cuánto salen y dónde comprarlas

Por el momento, no fueron publicados los precios de las entradas para las fechas argentinas de ADIÓS World Tour. En ese sentido, la recomendación es esperar el anuncio de la productora y de los canales oficiales de venta antes de comprar.

Como referencia, la presentación de Camila en Chile para esta misma gira ya cuenta con una estructura de precios publicada, aunque los valores argentinos no pueden extrapolarse directamente debido a las diferencias de mercado, impuestos, servicios y configuración de cada recinto.

Camila toca en Argentina.

Veinte años de Camila: del fenómeno romántico a la despedida

La historia de Camila comenzó a mediados de la década de 2000, cuando Todo cambió, su álbum debut de 2006, convirtió a la banda en uno de los nombres centrales del pop latino. El disco consiguió certificaciones de oro y platino y abrió una etapa de enorme exposición internacional. Luego llegaría Dejarte de amar, álbum que consolidó su lugar en el género y obtuvo el Grammy Latino a Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo.

Durante estas dos décadas, las canciones de Camila quedaron asociadas a momentos personales de varias generaciones: romances, separaciones, bodas, graduaciones, duelos y reencuentros. Ese vínculo explica buena parte de la fuerza de una despedida que no se limita a presentar un nuevo espectáculo, sino que apela directamente a la memoria afectiva de quienes crecieron con sus canciones.

El propio Mario Domm resumió el espíritu de la gira al hablar de una última oportunidad para reencontrarse con quienes acompañaron al grupo durante todos estos años. Pablo Hurtado, por su parte, describió las dos décadas de Camila como una experiencia que transformó radicalmente su vida y dejó abierta la posibilidad de que el destino pueda sorprenderlos nuevamente.

Samo fue todavía más directo al referirse al cierre: la despedida, planteó, no significa desaparecer, sino permanecer a través de la música y los recuerdos construidos durante estos años.