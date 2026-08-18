Entradas para Bad Gyal en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Bad Gyal vuelve a la Argentina y esta vez desembarca en uno de los escenarios más importantes de Buenos Aires. La cantante catalana se presentará el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, como parte de su gira Más Cara World Tour, con la que lleva a los escenarios su segundo álbum de estudio Más Cara.

La llegada tiene además un dato especial para sus seguidores locales: será la primera presentación de Bad Gyal en el Movistar Arena. La artista llega con un espectáculo renovado, pensado alrededor de las 19 canciones de Más Cara, con una puesta visual de gran despliegue, nuevas coreografías y una estética que acompaña la evolución de uno de los nombres más reconocidos de la escena urbana internacional.

Entradas para Bad Gyal en Buenos Aires: cuánto cuestan

La venta general ya está habilitada a través del sitio oficial del Movistar Arena. Los precios dependen del sector elegido y pueden modificarse según disponibilidad.

De acuerdo con los valores publicados, las localidades aparecen desde aproximadamente $189.836 para Campo, mientras que Platea Alta figura en torno a los $193.591 y Platea Baja alcanza aproximadamente los $258.056 por entrada. Estos valores corresponden a ofertas disponibles en el mercado y pueden incluir cargos o condiciones diferentes a las de la venta oficial.

¿Cuándo toca Bad Gyal en Argentina?

La fecha confirmada es la siguiente:

Artista: Bad Gyal.

Bad Gyal. Gira: Más Cara World Tour 2026.

Más Cara World Tour 2026. Fecha: miércoles 14 de octubre de 2026.

miércoles Lugar: Movistar Arena.

Movistar Arena. Ciudad: Buenos Aires.

Buenos Aires. Horario anunciado: 21:00.

21:00. Dirección: Humboldt 450, Villa Crespo.

Bad Gyal llega con su nuevo álbum Más Cara

El recital argentino estará atravesado por Más Cara, el segundo álbum de estudio de Bad Gyal. El proyecto reúne 19 canciones y fue desarrollado entre Miami, Puerto Rico, Colombia y España, con una combinación de reggaetón, R&B, dancehall, merengue house y shatta jamaiquino.

La producción reúne a nombres importantes del género urbano, entre ellos Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo y Ovy On The Drums, mientras que el disco también cuenta con colaboraciones de artistas como Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, De La Rose y Maureen.

Bad Gyal.

La propuesta busca trasladar al escenario el universo estético y musical del álbum. No es solo de una sucesión de canciones: Bad Gyal llega con nueva escenografía, coreografías y una puesta visual de fuerte identidad, en línea con una carrera en la que la moda y la construcción de una imagen propia tienen un peso tan importante como la música.

La propia artista resumió esa filosofía al explicar que comenzó a trabajar como Bad Gyal a los 19 años y que, con el crecimiento de su proyecto, pasó a involucrarse en prácticamente todos los aspectos de su carrera. Esa mirada autoral es parte de lo que convirtió su propuesta en una referencia particular dentro de la música urbana.

De Barcelona al fenómeno urbano internacional

Bad Gyal irrumpió en la escena en 2016 y construyó una identidad alejada de las fórmulas tradicionales del pop urbano. Su mezcla de sonidos latinos y caribeños, junto con una estética provocadora y una fuerte presencia visual, la convirtió en una de las figuras más reconocibles de la nueva generación.

Antes de alcanzar el circuito internacional, ganó notoriedad por publicar de manera independiente en YouTube una versión en catalán de Work de Rihanna. Después llegaron las mixtapes Slow Wine y Worldwide Angel, hasta su incorporación al circuito discográfico internacional y el lanzamiento de Warm Up.

El salto definitivo llegó con colaboraciones y canciones que ampliaron su público, entre ellas Chulo Pt. 2, junto a Tokischa y Young Miko, y posteriormente La Joia, su álbum debut, que alcanzó el primer puesto de los rankings españoles y fue certificado Oro por la RIAA en España y Estados Unidos.

A lo largo de ese recorrido compartió canciones y escenarios con figuras como Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin, Anitta y Ozuna, mientras consolidaba también un lugar dentro de la industria de la moda. Su vínculo con firmas como Loewe, Rabanne y Valentino terminó de convertirla en una figura que excede el ámbito estrictamente musical.

Ahora, ese recorrido tendrá un nuevo capítulo en Buenos Aires. El 14 de octubre, Bad Gyal llegará por primera vez al Movistar Arena para presentar Más Cara frente al público argentino. Las entradas ya se encuentran en venta general y los precios varían según la ubicación y la disponibilidad.