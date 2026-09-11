Entradas para Avatar en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Flores

Avatar volverá a tocar en la Argentina el miércoles 13 de enero de 2027, en el Teatro Flores de la Ciudad de Buenos Aires. El show comenzará a las 19 y formará parte de la gira internacional con la que la banda presenta Don’t Go In The Forest, su décimo disco de estudio.

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La presentación marcará el regreso del grupo sueco liderado por Johannes Eckerström, una de las figuras más reconocibles del metal contemporáneo. Con una propuesta que combina música, teatralidad y una fuerte identidad visual, Avatar construyó durante más de dos décadas un universo propio que excede los límites tradicionales del género.

Avatar en Argentina 2027: cuándo es y dónde toca

El recital será el 13 de enero de 2027 a las 19 en el Teatro Flores, ubicado en Avenida Rivadavia 7806, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fecha ya figura en la plataforma oficial de venta Passline.

El Teatro Flores es uno de los escenarios habituales para las presentaciones de rock y metal en Buenos Aires y está en el barrio de Flores. La sala ubicada sobre Avenida Rivadavia forma parte de un circuito porteño que recibe durante todo el año artistas nacionales e internacionales de distintos géneros.

Cuánto salen las entradas para Avatar en Argentina

Según la publicación de Passline, la entrada General tiene un valor de $105.000. La plataforma explica que, una vez validada la operación, los e-tickets quedan disponibles en la cuenta del usuario y también son enviados por correo electrónico.

Avatar.

Por tratarse de una venta anticipada para un recital programado para enero de 2027, el precio informado corresponde al valor publicado actualmente y puede modificarse si la organización habilita nuevas etapas de venta o diferentes categorías de entradas.

Avatar vuelve con Don’t Go In The Forest

El regreso a Buenos Aires tendrá como eje Don’t Go In The Forest, el décimo álbum de estudio de Avatar, lanzado el 31 de octubre de 2025. El disco abre una nueva etapa en la trayectoria de una banda que lleva más de veinte años desarrollando una identidad artística que combina metal, teatralidad y narrativa visual.

Una de las características que distingue a Avatar de otras agrupaciones del género es precisamente su puesta en escena. La imagen de Eckerström como una suerte de maestro de ceremonias, junto con la estética inspirada en el circo, el cabaret y el freakshow, se convirtió en una de las marcas registradas de sus conciertos.

La banda se formó en Gotemburgo en 2001 y a lo largo de su carrera publicó discos como Black Waltz, Hail the Apocalypse, Feathers & Flesh, Avatar Country, Hunter Gatherer y Dance Devil Dance. Su recorrido internacional incluyó festivales de gran escala y giras junto a algunas de las bandas más importantes del rock y el metal.

Para el público argentino, la cita será entonces una oportunidad para reencontrarse con una propuesta que no se limita al recital tradicional: Avatar convierte cada presentación en un espectáculo donde la música comparte protagonismo con la actuación, el maquillaje y una puesta visual deliberadamente extravagante.