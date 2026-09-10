Cosquín Rock 2027: grilla día por día, artistas que tocan y entradas para el show

Cosquín Rock se prepara para una nueva edición en las sierras de Córdoba y vuelve a convocar a miles de personas para disfrutar de uno de los festivales más importantes de la Argentina. Con más de 26 años de historia, el encuentro se convirtió en una experiencia que combina música, naturaleza y una comunidad que año tras año se reúne para compartir un fin de semana entre amigos, familia y artistas de distintos géneros.

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La edición 2027 promete nuevamente una programación amplia y diversa, con más de cien artistas nacionales e internacionales distribuidos en diferentes escenarios. Rock, indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica serán parte de la propuesta, a la que se sumarán el cuarteto y la cumbia. El festival volverá a transformar las montañas cordobesas en el escenario de una experiencia musical única.

¿Cuándo es Cosquín Rock 2027?

Cosquín Rock 2027 se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba. Serán dos jornadas consecutivas con una programación que reúne a figuras históricas de la música argentina, artistas internacionales y nuevas propuestas.

La edición anterior reunió a más de 90 mil personas y contó con más de 100 artistas en sus diferentes escenarios. Para 2027, el festival vuelve a apostar por una grilla multitudinaria y por la diversidad de estilos que caracteriza al encuentro.

Grilla de Cosquín Rock 2027: artistas por día

Sábado 6 de febrero: Abril Olivera, Alapar, Autos Robados, BB Asul, Blair, Botafogo, Camionero, Capital Cities, Cayacanaya, César Valdomir, Chapa & Castelo, Ciro y Los Persas, Cruzando el Charco, Cuatro al Hilo, Delfina Campos, Dellacasa, Divididos, El Mató a un Policía Motorizado, El Zar, Florian, Franco Cinelli, Gauchito Club, Gente Negra, Guasones, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Kat Riggins, Koino Yokan, La Mississippi, Lisandro Aristimuño, Los Cafres, Los Espíritus, Los Gardelitos, Los Pérez García, Lulu Matheu, Manu Desrets, Manu Martínez, Mar Monzón, Mariano Mellino, Martín Huergo, Mateo Dufour, Najles, Nick Curly, Nicola, No Te Va Gustar, Piti Fernández, Ratones Paranoicos, Reybruja, Richie Hawtin, Sandra Vázquez, Siloé, Só, Sour District, The Ginger Hearts, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Wos y Zoe Gotusso.

Domingo 7 de febrero: 2 Minutos, Ale Kurz, Babasónicos, Bacanas, Blues Motel, Búfalos Sedientos, Cada Cual, Catupecu Machu, Daniela Spalla, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Escalopez, Gustavo Cordera, Héctor Couto, Ilan Amores, Jack Johnson, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Justi Riga, Kapanga, La Chancha Muda, La Cumparsita Rock, La Delio Valdez, La Forasteria, La Grecia, La H No Murió, La Kermesse Redonda, La Virgenxita, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Locche, Los Besos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Neuropibes, Marilina Bertoldi, Marino's Band, Memphis La Blusera, Mixo, Mrtna, Nacho Bolognani, Nonpalidece, Peces Raros, Perras On The Beach, Pizza, Q'Lokura, Ryan, Salas Velatorias, Silvestre y La Naranja, Tan Biónica, The Rhythm Gamblers, Tiki Sironi & Agus Prieto, Victoria Whynot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders y Zaren.

Precios de entradas y por dónde sacar

El Cosquín durante la edición 2026.

Para comprar las entradas, la organización recomienda registrarse previamente en la web oficial del festival y completar los datos personales. Los precios son los siguientes: