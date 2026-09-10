Entradas para el Quilmes Rock 2027: fecha de cuándo es y todo lo que se sabe del festival

El Quilmes Rock 2027 ya tiene fecha confirmada. El festival más grande y querido del país volverá a encontrarse con su público el fin de semana del 16, 17 y 18 de abril de 2027, con una nueva edición que promete reunir a grandes nombres del rock argentino y sumar regresos, homenajes, cruces generacionales y algunas sorpresas.

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Después de una edición 2025 marcada por grandes reencuentros y momentos que rápidamente quedaron en la memoria de los fanáticos, el festival ya puso primera para su próxima edición. Las entradas están disponibles a través de Enigma Tickets, con una etapa promocional limitada denominada “Zorzal Madrugador”, que ofrece precios inferiores a los de la Fase 2.

Cuándo es el Quilmes Rock 2027

El Quilmes Rock 2027 será el 16, 17 y 18 de abril de 2027. La nueva edición tendrá tres jornadas y, por el momento, la organización todavía no dio a conocer la grilla completa de artistas que participarán del festival.

La expectativa por el line up es uno de los grandes atractivos de esta primera etapa. La organización anticipó que habrá grandes exponentes del rock argentino, sorpresas, regresos, homenajes y cruces generacionales, aunque todavía no confirmó los nombres de las bandas y artistas.

Mientras se espera el anuncio de la programación, los fanáticos pueden participar de una iniciativa que el festival lanzó incluso antes de revelar su grilla: Prode Rock.

Cómo conseguir las entradas para el Quilmes Rock 2027

Las entradas del Quilmes Rock 2027 se pueden adquirir a través de Enigma Tickets, en una etapa inicial con descuento bautizada “Zorzal Madrugador”, disponible por tiempo limitado. Los precios informados por la organización son:

Abono 2 días en Campo: $200.00 (en fase 1 "Zorzal Madrugador") y $240.000 (fase 2).

$200.00 (en fase 1 "Zorzal Madrugador") y $240.000 (fase 2). Abono 3 días en Campo : $270.00 (fase 1) y $310.000 (fase 2).

: $270.00 (fase 1) y $310.000 (fase 2). Abono 2 días en VIP con tribuna: $600.000 (fase 1) y $710.000 (fase 2).

$600.000 (fase 1) y $710.000 (fase 2). Abono 3 días en VIP con tribuna: $810.000 (fase 1) y $930.000 (fase 2).

Los valores corresponden a los precios comunicados por la organización y no incluyen el service charge.

Quilmes Rock.

La promoción “Zorzal Madrugador” es por tiempo limitado, por lo que quienes quieran acceder al precio de la primera fase deberán hacerlo antes de que finalice esta instancia de venta.

Prode Rock: la propuesta para anticiparse al line up

Una de las novedades del Quilmes Rock 2027 es que el público puede comenzar a jugar con el festival incluso antes de conocer todos los artistas. Bajo el lema “Esta vez, lo armamos entre todos”, la organización lanzó Prode Rock, una experiencia digital inspirada en los tradicionales pronósticos deportivos. La propuesta permite a los fanáticos realizar predicciones vinculadas con la futura grilla y sumar puntos con cada participación.

El premio mayor es especialmente atractivo: “Quilmes Rock a tu casa”. El ganador podrá recibir a una de las bandas del festival para un show privado en vivo junto a hasta 10 amigos invitados. Para participar, hay que registrarse en el sitio oficial del festival. La iniciativa funciona como una forma de involucrar al público en la previa mientras crece la expectativa por el anuncio de los artistas.

Quilmes Rock: la historia detrás del festival

Desde su nacimiento en 2003, Quilmes Rock es uno de los festivales más importantes de la música argentina y fue escenario de encuentros que trascendieron al propio evento. A lo largo de sus distintas ediciones pasaron figuras fundamentales del rock nacional e internacional. Entre los momentos que forman parte de su historia aparecen Gustavo Cerati, Pappo, Luis Alberto Spinetta junto a Divididos, Charly García interpretando Seminare bajo la lluvia y la reunión de Sumo, entre otros.

Quilmes Rock.

La edición 2025 volvió a poner al festival en el centro de la escena musical argentina. Uno de sus grandes momentos fue el regreso de Los Piojos después de 15 años, además de la vuelta de Andrés Calamaro a los festivales. También hubo un reencuentro particularmente celebrado alrededor de Joaquín Levinton y el protagonista del histórico videoclip de Yo no me quiero casar, ¿y usted?, mientras que David Lebón y Pedro Aznar volvieron a llevar canciones de Serú Girán a un escenario multitudinario.

Con ese antecedente, el desafío para 2027 será volver a generar esos momentos capaces de trascender la programación y convertirse en parte de la historia de la música popular argentina.