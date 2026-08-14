Entradas para Árbol en el Teatro Ópera 2026: precios y fecha de cuándo toca

La escena del rock nacional se prepara para vivir una noche cargada de nostalgia, emoción y dinamismo estético. Tras celebrar más de tres décadas de trayectoria ininterrumpida y consolidarse como uno de los proyectos más singulares del país, la emblemática agrupación oriunda de Haedo, Árbol, anunció su esperado regreso al Teatro Ópera. La cita es el próximo 17 de octubre a las 21 horas.

Este escenario es importante para la banda porque allí tocaron hace dieciocho años. En este esperado reencuentro con su público porteño, el conjunto presentará su más reciente álbum titulado ATEMPORAL.

Un viaje envolvente por los grandes clásicos

Para ser parte de este histórico recital, las localidades y boletos ya se encuentran disponibles para la compra a través del sistema digital Ticketek y en la boletería del propio teatro. Los precios arrancan desde los 39,550 pesos argentinos en ubicación Pullman, hasta los 79,100 en Platea Alta.

En cuanto al apartado artístico, fiel a su estilo camaleónico, Árbol decide despojarse de la potente distorsión para dar paso a una atmósfera acústica, sutil y envolvente, que centra el espectáculo en los músicos y el álbum, grabado en noviembre de 2025 en Casa Frida Estudio. El nuevo material cuenta con refinados arreglos de cuerdas y vientos a cargo de destacados músicos invitados como Diego Velázquez, Joaquín Gutiérrez, Silvia Ana Murano, Andrés Reboratti, Agustina Ferro y Daniel Mayor. La producción técnica fue realizada por la propia banda junto a Hernán Caratozzolo, Hernán Bruckner, Pablo Romero y Daniel Ovie.

Lanzamiento de "Atemporal" en el Teatro Ópera. (Crédito de foto: Árbol)

Más de tres décadas de historia y vigencia

Surgida en la zona oeste del Gran Buenos Aires en 1994, Árbol construyó una identidad inconfundible mezclando rock, reggae y sonidos latinos con absoluta libertad creativa. Luego de dar sus primeros pasos de forma independiente con Jardín Frenético, fueron apadrinados por Gustavo Santaolalla para integrar el prestigioso sello Surco, despegando a nivel internacional.

Álbumes fundamentales como Chapusongs o Guau! marcaron una época dorada que la agrupación ha sabido mantener a lo largo del tiempo. Con este nuevo capítulo, Árbol no solo ratifica su condición de grupo camaleónico y versátil, sino que celebra su pasado honrando la frescura de una obra musical que se puede disfrutar de forma inoxidable: la banda sigue siendo creativa y fresca en sus producciones.