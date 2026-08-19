Entradas para American Football: precios, dónde y cuándo tocan

American Football volverá a tocar en Buenos Aires el 2 de diciembre de 2026, luego de su debut en Argentina con localidades agotadas. La banda estadounidense, una de las formaciones fundamentales del llamado midwest emo, regresará para reencontrarse con el público local en el C Art Media.

El regreso llega en un momento particular para el grupo: American Football confirmó para 2026 la salida de LP 4, su cuarto álbum de estudio, un nuevo capítulo para una banda que construyó buena parte de su influencia a partir de una discografía breve pero decisiva para el rock alternativo.

Cuándo y dónde toca American Football en Argentina

La cita será el miércoles 2 de diciembre de 2026 en C Art Media, ubicado en avenida Corrientes 6271, en el barrio porteño de Chacarita. El complejo está frente al Parque Los Andes y es uno de los espacios habituales para recitales internacionales de mediana escala en Buenos Aires.

La nueva presentación tendrá como antecedente inmediato el debut de American Football en Argentina, que tuvo una respuesta especialmente favorable del público. La banda llega nuevamente como uno de los nombres centrales de una escena que durante los últimos años recuperó el interés por el emo y el rock alternativo de los 90 y los 2000.

Entradas para American Football: precios y cómo comprar

Las entradas para American Football ya están a la venta a través de Passline. La organización informó que se aceptan todos los medios de pago. Las de preventa, ya agotadas, están a $60.000, mientras que las anticipadas tienen un costo de $70.000.

Además, quienes abonen con tarjeta de crédito Galicia Visa pueden acceder a seis cuotas sin interés, una alternativa que puede resultar especialmente relevante frente al costo de los recitales internacionales.

American Football y el regreso del midwest emo

American Football ocupa un lugar particular dentro de la historia del midwest emo, una corriente que surgió en el circuito independiente estadounidense y que combinó guitarras entrelazadas, estructuras poco convencionales y una fuerte carga emocional con elementos del indie rock y el post-hardcore.

La banda se formó en Urbana, Illinois, y publicó su primer álbum, American Football, en 1999. A pesar de su escasa producción inicial, aquel disco terminó convirtiéndose en una referencia de culto y, con los años, pasó de ser una grabación de circuito independiente a una obra fundamental para entender la evolución del emo.

American Football.

Después de su separación, el grupo regresó a los escenarios décadas más tarde y volvió a editar material. La nueva etapa incluyó American Football (LP2) en 2016 y American Football (LP3) en 2019. Para 2026, la banda anunció LP 4, que lanzó el 1° de mayo y del que ya presentó el single Bad Moons.

El regreso a Buenos Aires, entonces, no será solamente una nueva oportunidad para escuchar canciones que se convirtieron en clásicos de culto. También funcionará como una parada de la nueva etapa creativa de una banda cuya influencia terminó excediendo ampliamente el circuito en el que nació.