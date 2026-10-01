Empieza Octubre: las canciones que hablan de este mes, desde Los Redondos hasta Green Day

El inicio de octubre marca un punto de inflexión en el calendario y, como ocurre con las transiciones de temporada, el décimo mes del año carga con una carga simbólica particular en la cultura popular. A lo largo de la historia de la música, diversos autores han recurrido a este período para construir retratos que van desde el homenaje político y el duelo personal hasta la memoria colectiva ante situaciones trágicas.

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En el amplio abanico de la discografía nacional e internacional, existen composiciones donde octubre deja de ser una simple referencia temporal para convertirse en el eje narrativo central. A continuación, tres obras fundamentales que abordan este mes desde miradas poéticas y sonoras completamente distintas.

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: Fuegos de Octubre

Perteneciente al álbum Oktubre, lanzado en 1986, esta canción se edifica sobre una estructura mínima y repetitiva que funciona como un mantra político entre el llamado a la acción y la reflexión. A través del verso "De regreso a octubre / Desde octubre", la obra sugiere la noción de un ciclo permanente donde la idea de revolución no se agota en una fecha del calendario, sino que se transforma en un estado de búsqueda constante.

El concepto del tema y del propio disco remite de forma directa a la Revolución Rusa de 1917; con una propuesta sonora que incorpora efectos de explosiones y un material audiovisual que cruzó imágenes del recital en el Palladium con fragmentos de la película El acorazado Potemkin, la banda ancló la lírica en la memoria histórica, convirtiendo al décimo mes en un espacio simbólico al que se regresa para encender nuevamente el conflicto y los ideales.

Green Day: Wake Me Up When September Ends

Publicada como el cuarto sencillo del disco American Idiot de 2004, esta balada de rock escrita por Billie Joe Armstrong aborda el dolor provocado por la pérdida de su padre en septiembre de 1982 y las huellas de esa ausencia en los años posteriores. Con una instrumentación que inicia de manera íntima mediante una guitarra acústica para luego sumar guitarras eléctricas y campanas, la obra construye un puente directo hacia el inicio de octubre como un momento de despertar tras el luto.

Con el paso del tiempo, el alcance de la letra trascendió la experiencia personal de su compositor para adquirir nuevas lecturas dentro del público. De este modo, la canción fue adoptada colectivamente como un himno de memoria e identificación para sobrevivientes y familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre.

León Gieco y Luis Alberto Spinetta: 8 de Octubre

Esta colaboración histórica reunió la pluma de León Gieco en la letra y la sensibilidad musical de Luis Alberto Spinetta en la composición; la canción nació a partir de un trágico hecho que conmovió al país. Se trató del accidente de tránsito ocurrido el 8 de octubre de 2006 en la provincia de Santa Fe, en el que perdieron la vida nueve alumnos y una docente del Colegio Ecos cuando regresaban de realizar un viaje solidario en la provincia de Chaco.

A través de una melodía conmovedora, los artistas transformaron el dolor de la masacre vial en un canal de memoria y concientización. La fecha que da título al tema quedó grabada desde entonces como un símbolo de lucha de las familias por la seguridad vial y el compromiso social, inmortalizando el recuerdo de las víctimas a través de la unión de dos figuras emblemáticas de la música argentina.