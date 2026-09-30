Eventos y fenómenos astronómicos octubre 2026: todo lo que va a suceder este mes

Octubre llega con varios fenómenos astronómicos para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno. Desde la oposición de Saturno, varias conjunciones y ocultaciones de la Luna con planetas y hasta una lluvia de meteoros, el mes reunirá muchas excusas para fotografiar el cielo o salir a mirarlo.

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Calendario astronómico de octubre de 2026: qué ver desde Argentina

4 de octubre, oposición de Saturno (09:21 hs): el planeta alcanza su mayor cercanía a la Tierra y su máximo brillo del año, por lo que permanece visible durante toda la noche . Es el mejor momento para observarlo y fotografiarlo. Sus anillos presentan una inclinación de unos 13 grados, por lo que se distinguen con mayor nitidez. A simple vista se ve como un punto luminoso, así que para apreciar los detalles se necesita un telescopio.





el planeta alcanza su mayor cercanía a la Tierra y su máximo brillo del año, por lo que . Es el mejor momento para observarlo y fotografiarlo. Sus anillos presentan una inclinación de unos 13 grados, por lo que se distinguen con mayor nitidez. A simple vista se ve como un punto luminoso, así que 5 y 6 de octubre, la Luna y los planetas: el 5 (02:32) la Luna pasa muy cerca de Marte y el 6 (07:16) hace lo mismo con Júpiter . En ambos casos se produce una ocultación, es decir, el planeta queda detrás del satélite . La visibilidad del fenómeno depende de la ubicación geográfica, por lo que conviene revisar sitios especializados antes de planificar la observación.





el 5 (02:32) y el 6 (07:16) . En ambos casos se produce una ocultación, es decir, . La visibilidad del fenómeno depende de la ubicación geográfica, por lo que conviene revisar sitios especializados antes de planificar la observación. 10 de octubre, Luna Nueva (12:51): con la Luna ausente , el cielo queda completamente oscuro y es el mejor momento para observar y fotografiar la Vía Láctea. Este es el penúltimo mes en que su centro galáctico se ve por encima del horizonte, es decir, es una de las últimas oportunidades del año. También es un momento clave para los rastros de estrellas.

con la Luna ausente Este es el penúltimo mes en que su centro galáctico se ve por encima del horizonte, es decir, es una de las últimas oportunidades del año. También es un momento clave para los rastros de estrellas.



La Luna nueva es el momento ideal para disfrutar de la Vía Lactea con mayor claridad





12 de octubre, Mercurio en máxima elongación este (02:50 hs): el planeta se ubica a casi 20 grados del Sol, su mayor separación aparente en esta etapa. Es el momento más favorable para verlo y el mejor horario es un poco después de la puesta del Sol, mirando hacia el oeste. Ese mismo día la Luna se acerca a Venus y a Mercurio en dos conjunciones sucesivas.





el planeta se ubica a casi 20 grados del Sol, su mayor separación aparente en esta etapa. Es el y el mejor horario es un poco después de la puesta del Sol, mirando hacia el oeste. Ese mismo día 21 y 22 de octubre, lluvia de meteoros de las Oriónidas: el pico se espera el 22 a las 02:56 hs, con una frecuencia estimada de unos 20 meteoros por hora. Este año la Luna estará bastante iluminada, alrededor del 82 %, lo que reducirá la visibilidad de los más tenues.





el pico se espera con una frecuencia estimada de unos 20 meteoros por hora. Este año la Luna estará bastante iluminada, alrededor del 82 %, lo que reducirá la visibilidad de los más tenues. 24 de octubre, la Luna junto a Saturno (14:41): una nueva conjunción entre ambos astros, que se ubicarán relativamente cerca en el cielo nocturno.





una nueva conjunción entre ambos astros, que se ubicarán relativamente cerca en el cielo nocturno. 26 de octubre, Luna Llena (01:13): la fase de plenilunio ocurre durante la madrugada en Argentina. Es un excelente momento para sacarle fotos al satélite natural junto a algún edificio, monumento o paisaje característico.

La luz zodiacal que se podrá ver durante todo octubre 2026

Durante todo el mes se podrá observar en el hemisferio sur, hacia el oeste, la luz zodiacal cuando el cielo ya está completamente oscuro, aproximadamente una hora y media después del atardecer. Se trata de un tenue resplandor provocado por partículas que reflejan la luz solar, para apreciarlo se necesita cielos oscuros y alejados de la contaminación lumínica.