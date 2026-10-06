La emoción del Mono de Kapanga a horas de tocar en la despedida de Messi: “Es un monstruo en la Selección que nos dio tantas alegrías".

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá este martes una celebración especial dentro y fuera del estadio Monumental. Mientras el capitán disputará ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste, en Ciudad Universitaria se realizará el Fan Fest “Gracias, Leo”, donde Kapanga será uno de los principales números musicales.

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El Mono de Kapanga habló con La Viola horas antes de su presentación y no ocultó la emoción por formar parte de un momento tan particular. “Participar esta tarde en el FanFest, en esta despedida del gran capitán Lionel Messi, es un placer enorme, estar ahí un rato disfrutando y entreteniendo a la gente en la previa”, expresó el cantante.

Pero su vínculo con Messi no pasa por haberlo conocido personalmente. Para el artista, todo lo que el futbolista construyó con la Selección alcanza para explicar la admiración que genera. “Es un monstruo en la Selección que nos dio tantas alegrías. No lo conocí personalmente, no me hace falta, me parece que con todo lo que lo conocimos haciendo las maravillas dentro de la cancha, alcanza y sobra”, sostuvo el Mono.

El mensaje del Mono para Messi

La despedida también representa el cierre de una etapa para el capitán argentino, que después de su último partido con la Selección continuará su carrera a nivel de clubes. En ese contexto, el líder de Kapanga eligió dejarle un mensaje cargado de afecto. “Mi deseo es que sea muy feliz y que disfrute de esta nueva vida que comienza fuera de la Selección, porque tengo entendido que a la pelota va a seguir jugando. Te mando un abrazo grande, te quiero gratis, gracias Messi, vamos Argentina”, manifestó.

La participación de Kapanga se da, además, en un año especial para la banda de Quilmes, que está celebrando sus 30 años de trayectoria. El grupo viene repasando su historia y reversionando algunos de sus clásicos junto a artistas de distintas generaciones. Entre esas colaboraciones aparecen El Mono Relojero con Damas Gratis, La Crudita junto a Los Caligaris y Los Estrambóticos y Desearía con Bandalos Chinos, además de su trabajo con Milo J.

Kapanga se encuentra celebrando sus 30 años de trayectoria con una inmensa gira que los llevó a recorrer todo el país.

Fan Fest “Gracias, Leo”: dónde es, cuánto cuesta y cómo acceder

El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” se realiza este martes 6 de octubre en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria de la UBA, desde las 12 hasta la medianoche. La propuesta fue pensada como una alternativa para quienes no consiguieron entradas para el partido en el Monumental y quieren vivir la despedida de Messi junto a otros hinchas.

La jornada incluye música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas, DJs, invitados especiales y una pantalla gigante para seguir el amistoso entre Argentina y Benín. También habrá una propuesta para fotografiarse con las principales copas conquistadas por la Selección y distintas actividades vinculadas al fútbol.

Kapanga está previsto para las 17.30, seguido por La T y La M. Además, Sergio “Goyco” Goycochea estará al frente de la conducción y de distintas actividades con los asistentes. La entrada no es gratuita, la localidad general tiene un valor de $30.000 más servicio, mientras que también existe un pack de dos entradas con estacionamiento. Los tickets se pueden adquirir a través de Deportick.