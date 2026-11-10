La emoción de Jairo por recibir al papa León XIV en Córdoba

En una jornada cargada de mística popular y profunda emoción comunitaria, Córdoba se transformó en el epicentro de la fe nacional. En las primeras horas de la mañana, mientras el sol despuntaba sobre el histórico predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), casi un millón de almas congregadas en vigilia encontraron en la voz de Jairo el abrazo fraterno para amortiguar el cansancio y acompañar la ansiada llegada del papa León XIV.

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El prolífico artista originario de Cruz del Eje saltó al escenario apenas pasadas las 8 de la mañana, acompañado por su hijo Yaco González en percusión y Matías Martino al piano. Con la sensibilidad social que lo caracteriza, el trovador dio inicio a su presentación con una pieza de alto simbolismo: El Credo, tema inmortalizado por Carlos Mejía Godoy en la célebre Misa Campesina Nicaragüense de 1977. Un gesto poético que reivindicó la espiritualidad que nace desde abajo, conectando la lucha y las esperanzas de los pueblos originarios y trabajadores con el fervor de la multitud presente.

A lo largo de su conmovedora actuación, el repertorio tejió puentes entre la sacralidad y el cancionero popular argentino. Sonaron Los peregrinos, Carpintería José, Milonga del trovador, Piedra y Camino y la entrañable Oración del remanso de Jorge Fandermole. "Es una gran felicidad estar acá", manifestó emocionado el cantor antes de invitar al pueblo a entonar colectivamente Zamba de mi esperanza, transformando la vigilia en un coro masivo de resistencia y alegría popular.

Pero el clímax de la presentación sucedió minutos antes de las 9 de la mañana. Con el avión pontificio sobrevolando la mítica planta aeronáutica cordobesa, Jairo entonó un sobrecogedor Ave María que silenció el predio y conmovió hasta las lágrimas a familias y delegaciones parroquiales.

Las agenda formal de actividades de León XIV en Córdoba

Tras aterrizar a las 9, León XIV dio inicio a su agenda formal encabezando la misa central de las 10 en FAdeA. La histórica gira del Sumo Pontífice por la provincia continuará al mediodía con un trayecto en papamóvil por las avenidas céntricas de la capital, un saludo popular a las 12:30 desde el balcón del Arzobispado y, pasadas las 15:00, un encuentro con obispos, sacerdotes y seminaristas en la Catedral, antes de emprender su regreso a Buenos Aires previsto para las 16:55.