Los próximos 21 y 22 de noviembre se realizará por primera vez el festival República Folklore en el Paseo de las Provincias. El evento reúne a más de 50 artistas en tres escenarios diferentes para que el público pueda disfrutar de un fin de semana lleno de música popular y comida típica, con el espíritu de las peñas.
Así es la grilla completa de República del Folklore: a qué hora tocan los artistas
Día 1: Sábado 21 de noviembre
- 12:15 - 13:00 | DJ Rama Cuti
Escenario Macro
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14:00 - 14:30 | Nicolás Membriani - Juanjo Abregú
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15:00 - 15:30 | La Callejera
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16:15 - 16:45 | Los Alonsitos
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17:30 - 18:15 | Los Nombradores del Alba
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20:00 - 21:00 | Abel Pintos
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22:00 - 23:30 | Soledad 30 Años Parte 1
Escenario Personal
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14:30 - 15:00 | Catherine Vergnes
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15:30 - 16:15 | Nahuel Pennisi
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16:45 - 16:15 | Cuti y Roberto Carabajal
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19:00 - 20:00 | Cazzu
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21:00 - 22:00 | Los Tekis
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23:30 - 00:45 | Chaqueño Palavecino
Escenario Pampa
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15:00 - 15:30 | Malena Garnica
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16:00 - 16:45 | Orozco-Barrientos
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17:15 - 18:00 | Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu
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18:15 - 18:45 | Nacho Cuellar
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19:00 - 19:45 | Néstor Garnica
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20:15 - 21:00 | Los de Imaguaré
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21:30 - 22:00 | Nati Pastorutti
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22:30 - 23:15 | Los Tabaleros
Escenario La Pulpeña
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13:30 - 14:00 | Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay
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14:15 - 14:45 | Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández
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14:45 - 19:45 | Peña abierta, clases de danza y campeonato de truco de la República
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19:45 - 20:15 | Tomás Lipán
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21:00 - 21:30 | Los Bofill
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22:00 - 22:30 | Jesús Toledo
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23:15 - 23:45 | Tupá
Día 2: Domingo 22 de noviembre
- 12:15 - 13:30 | DJ Rama Cuti
Escenario Macro
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14:30 - 15:00 | Sele Vera
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15:30 - 16:15 | OrellanaLucca
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17:00 - 17:45 | Los Manseros Santiagueños
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18:45 - 19:30 | Sergio Galleguillo
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20:45 - 21:45 | Jorge Rojas
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22:45 - 23:45 | Los Nocheros
Escenario Personal
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15:00 - 15:30 | Nicolás Membriani - Paquito Ocaño
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16:15 - 17:00 | Peteco con Riendas Libres
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17:45 - 18:45 | Ahyre
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20:00 - 20:00 | Carafea
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21:45 - 22:45 | Lázaro Caballero
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23:45 - 01:15 | Soledad 30 Años Parte 2
República Folklore: grilla con los horarios del domingo 22
Escenario Pampa
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14:45 - 15:15 | Diableros Jujeños
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15:45 - 16:15 | Juanjo Abregú
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16:30 - 17:00 | Wara Calpanchay
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17:30 - 18:15 | Campedrinos
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18:45 - 19:15 | Gauchos of the Pampa
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19:30 - 20:15 | Teresa Parodi
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20:45 - 21:30 | Dúo Coplanacu
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22:00 - 22:45 | Maggie Cullen
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23:15 - 00:00 | Indio Lucio Rojas
Escenario La Pulpeña
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14:00 - 14:30 | Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo
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14:30 - 15:00 | Payadores Gaboto-Tokar
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15:00 - 20:15 | Peña abierta, clases de danza y campeonato de truco de la República
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20:15 - 20:45 | La Bruja Salguero
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21:30 - 22:00 | Los Berbel
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22:45 - 23:15 | Dos Más Uno
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00:00 - 00:30 | Malena Garnica
Cómo comprar las entradas para República Folklore: los precios
Las entradas están disponibles a través de la página oficial de All Access. El valor para asistir un solo día es de $100.000, mientras que el abono para el fin de semana completo cuesta $180.000 (sin contar los cargos por servicio). Los clientes de Banco Macro Visa pueden aprovechar 12 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa, mientras que los clientes con tarjeta de crédito Visa de cualquier banco podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés..