Los próximos 21 y 22 de noviembre se realizará por primera vez el festival República Folklore en el Paseo de las Provincias. El evento reúne a más de 50 artistas en tres escenarios diferentes para que el público pueda disfrutar de un fin de semana lleno de música popular y comida típica, con el espíritu de las peñas.

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Así es la grilla completa de República del Folklore: a qué hora tocan los artistas

Día 1: Sábado 21 de noviembre

12:15 - 13:00 | DJ Rama Cuti

República Folklore: grilla con los horarios del sábado 21

Escenario Macro

14:00 - 14:30 | Nicolás Membriani - Juanjo Abregú

15:00 - 15:30 | La Callejera

16:15 - 16:45 | Los Alonsitos

17:30 - 18:15 | Los Nombradores del Alba

20:00 - 21:00 | Abel Pintos

22:00 - 23:30 | Soledad 30 Años Parte 1

Escenario Personal

14:30 - 15:00 | Catherine Vergnes

15:30 - 16:15 | Nahuel Pennisi

16:45 - 16:15 | Cuti y Roberto Carabajal

19:00 - 20:00 | Cazzu

21:00 - 22:00 | Los Tekis

23:30 - 00:45 | Chaqueño Palavecino

Escenario Pampa

15:00 - 15:30 | Malena Garnica

16:00 - 16:45 | Orozco-Barrientos

17:15 - 18:00 | Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

18:15 - 18:45 | Nacho Cuellar

19:00 - 19:45 | Néstor Garnica

20:15 - 21:00 | Los de Imaguaré

21:30 - 22:00 | Nati Pastorutti

22:30 - 23:15 | Los Tabaleros

Escenario La Pulpeña

13:30 - 14:00 | Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay

14:15 - 14:45 | Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández

14:45 - 19:45 | Peña abierta, clases de danza y campeonato de truco de la República

19:45 - 20:15 | Tomás Lipán

21:00 - 21:30 | Los Bofill

22:00 - 22:30 | Jesús Toledo

23:15 - 23:45 | Tupá

Día 2: Domingo 22 de noviembre

12:15 - 13:30 | DJ Rama Cuti

Escenario Macro

14:30 - 15:00 | Sele Vera

15:30 - 16:15 | OrellanaLucca

17:00 - 17:45 | Los Manseros Santiagueños

18:45 - 19:30 | Sergio Galleguillo

20:45 - 21:45 | Jorge Rojas

22:45 - 23:45 | Los Nocheros

Escenario Personal

15:00 - 15:30 | Nicolás Membriani - Paquito Ocaño

16:15 - 17:00 | Peteco con Riendas Libres

17:45 - 18:45 | Ahyre

20:00 - 20:00 | Carafea

21:45 - 22:45 | Lázaro Caballero

23:45 - 01:15 | Soledad 30 Años Parte 2

República Folklore: grilla con los horarios del domingo 22

Escenario Pampa

14:45 - 15:15 | Diableros Jujeños

15:45 - 16:15 | Juanjo Abregú

16:30 - 17:00 | Wara Calpanchay

17:30 - 18:15 | Campedrinos

18:45 - 19:15 | Gauchos of the Pampa

19:30 - 20:15 | Teresa Parodi

20:45 - 21:30 | Dúo Coplanacu

22:00 - 22:45 | Maggie Cullen

23:15 - 00:00 | Indio Lucio Rojas

Escenario La Pulpeña

14:00 - 14:30 | Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo

14:30 - 15:00 | Payadores Gaboto-Tokar

15:00 - 20:15 | Peña abierta, clases de danza y campeonato de truco de la República

20:15 - 20:45 | La Bruja Salguero

21:30 - 22:00 | Los Berbel

22:45 - 23:15 | Dos Más Uno

00:00 - 00:30 | Malena Garnica

Cómo comprar las entradas para República Folklore: los precios

Las entradas están disponibles a través de la página oficial de All Access. El valor para asistir un solo día es de $100.000, mientras que el abono para el fin de semana completo cuesta $180.000 (sin contar los cargos por servicio). Los clientes de Banco Macro Visa pueden aprovechar 12 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa, mientras que los clientes con tarjeta de crédito Visa de cualquier banco podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés..