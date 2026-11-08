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República Folklore: la grilla de horarios confirmada, quiénes tocan y todo lo que tenés que saber

El primer festival de folklore en la ciudad porteña confirmó los horarios en los que tocarán cada artista. Cómo es la grilla de cada fecha.

08 de noviembre, 2026 | 20.59
República Folklore: la grilla de horarios confirmada, quiénes tocan y todo lo que tenés que saber

Los próximos 21 y 22 de noviembre se realizará por primera vez el festival República Folklore en el Paseo de las Provincias. El evento reúne a más de 50 artistas en tres escenarios diferentes para que el público pueda disfrutar de un fin de semana lleno de música popular y comida típica, con el espíritu de las peñas. 

Así es la grilla completa de República del Folklore: a qué hora tocan los artistas

Día 1: Sábado 21 de noviembre

  • 12:15 - 13:00 | DJ Rama Cuti

República Folklore: grilla con los horarios del sábado 21

Escenario Macro

  • 14:00 - 14:30 | Nicolás Membriani - Juanjo Abregú

  • 15:00 - 15:30 | La Callejera

  • 16:15 - 16:45 | Los Alonsitos

  • 17:30 - 18:15 | Los Nombradores del Alba

  • 20:00 - 21:00 | Abel Pintos

  • 22:00 - 23:30 | Soledad 30 Años Parte 1

Escenario Personal

  • 14:30 - 15:00 | Catherine Vergnes

  • 15:30 - 16:15 | Nahuel Pennisi

  • 16:45 - 16:15 | Cuti y Roberto Carabajal

  • 19:00 - 20:00 | Cazzu

  • 21:00 - 22:00 | Los Tekis

  • 23:30 - 00:45 | Chaqueño Palavecino

Escenario Pampa

  • 15:00 - 15:30 | Malena Garnica

  • 16:00 - 16:45 | Orozco-Barrientos

  • 17:15 - 18:00 | Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

  • 18:15 - 18:45 | Nacho Cuellar

  • 19:00 - 19:45 | Néstor Garnica

  • 20:15 - 21:00 | Los de Imaguaré

  • 21:30 - 22:00 | Nati Pastorutti

  • 22:30 - 23:15 | Los Tabaleros

Escenario La Pulpeña

  • 13:30 - 14:00 | Payadores Gaboto-Tokar / Wara Calpanchay

  • 14:15 - 14:45 | Payadores Gaboto-Tokar / Yoel Hernández

  • 14:45 - 19:45 | Peña abierta, clases de danza y campeonato de truco de la República

  • 19:45 - 20:15 | Tomás Lipán

  • 21:00 - 21:30 | Los Bofill

  • 22:00 - 22:30 | Jesús Toledo

  • 23:15 - 23:45 | Tupá

MÁS INFO

Día 2: Domingo 22 de noviembre

  • 12:15 - 13:30 | DJ Rama Cuti

Escenario Macro

  • 14:30 - 15:00 | Sele Vera

  • 15:30 - 16:15 | OrellanaLucca

  • 17:00 - 17:45 | Los Manseros Santiagueños

  • 18:45 - 19:30 | Sergio Galleguillo

  • 20:45 - 21:45 | Jorge Rojas

  • 22:45 - 23:45 | Los Nocheros

Escenario Personal

  • 15:00 - 15:30 | Nicolás Membriani - Paquito Ocaño

  • 16:15 - 17:00 | Peteco con Riendas Libres

  • 17:45 - 18:45 | Ahyre

  • 20:00 - 20:00 | Carafea

  • 21:45 - 22:45 | Lázaro Caballero

  • 23:45 - 01:15 | Soledad 30 Años Parte 2

República Folklore: grilla con los horarios del domingo 22

Escenario Pampa

  • 14:45 - 15:15 | Diableros Jujeños

  • 15:45 - 16:15 | Juanjo Abregú

  • 16:30 - 17:00 | Wara Calpanchay

  • 17:30 - 18:15 | Campedrinos

  • 18:45 - 19:15 | Gauchos of the Pampa

  • 19:30 - 20:15 | Teresa Parodi

  • 20:45 - 21:30 | Dúo Coplanacu

  • 22:00 - 22:45 | Maggie Cullen

  • 23:15 - 00:00 | Indio Lucio Rojas

Escenario La Pulpeña

  • 14:00 - 14:30 | Payadores Gaboto-Tokar / Mariana Carrizo

  • 14:30 - 15:00 | Payadores Gaboto-Tokar

  • 15:00 - 20:15 | Peña abierta, clases de danza y campeonato de truco de la República

  • 20:15 - 20:45 | La Bruja Salguero

  • 21:30 - 22:00 | Los Berbel

  • 22:45 - 23:15 | Dos Más Uno

  • 00:00 - 00:30 | Malena Garnica

Cómo comprar las entradas para República Folklore: los precios

Las entradas están disponibles a través de la página oficial de All Access. El valor para asistir un solo día es de $100.000, mientras que el abono para el fin de semana completo cuesta $180.000 (sin contar los cargos por servicio). Los clientes de Banco Macro Visa pueden aprovechar 12 cuotas sin interés para clientes de Banco Macro Visa,  mientras que los clientes con tarjeta de crédito Visa de cualquier banco podrán disfrutar de 6 cuotas sin interés..

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