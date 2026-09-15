La dura historia detrás de la canción de Zitarrosa que popularizó La Sole: cómo se vive la opresión laboral en el campo

Dentro del folklore rioplatense, pocas composiciones retratan con tanta agudeza las desigualdades del mundo rural como Chamarrita de una bailanta. Creada por el emblemático cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, la pieza se convirtió en un pilar del cancionero popular al darle voz a la realidad del peón de campo, exponiendo la tensión constante entre la explotación laboral y el deseo irrevocable de dignidad.

{{{htmlAmp}}}

Décadas después de su concepción, la obra recobró un vigor masivo en el país cuando Soledad Pastorutti la eligió para integrar su álbum 10 años de Soledad, editado en 2005 para antesala de los festejos por su primera década de trayectoria profesional. La narrativa del tema se sitúa en una fiesta de pueblo: durante esa noche al compás del acordeón, el trabajador experimenta un paréntesis de libertad donde logra despojarse del rol servil impuesto por la estructura agraria.

Sin embargo, ese breve momento de esparcimiento desata el reproche del empleador, quien recrimina la falta de compromiso y apela a discursos sobre la productividad y el deber. La respuesta del protagonista, lejos de la sumisión, se traduce en la decisión de montar su caballo y alejarse, reafirmando su autonomía frente al sometimiento.

Uno de los puntos más fuertes del texto poético reside en la incorporación del refrán popular que contrapone la figura del mosquito sobre el buey que ara la tierra. A través de esa imagen, Zitarrosa desnuda la ironía de quienes se adjudican el fruto del sacrificio ajeno, visibilizando a los sectores dominantes que prosperan a costa de la postergación y el desgaste físico de la mano de obra rural.

Soledad Pastorutti.

La reapropiación de este clásico por parte de La Sole permitió que las nuevas generaciones conectaran con un mensaje de fuerte contenido social mediante la potencia interpretativa que caracteriza a la vocalista de Arequito. Al sumar Chamarrita de una bailanta a su repertorio festivo en aquel disco conmemorativo, la cantante santafesina ratificó la validez de un reclamo histórico que, más allá de los límites geográficos del Río de la Plata, continúa resonando con fuerza en la memoria cultural de la región.

Letra completa de Chamarrita de una bailanta

De una bailanta con acordeona, até la luna con el sol



por una noche no fuí peón, hombre volví y en eso estoy

Y por una sola fiesta me dudé con el patrón



que me dijo parrandero no me pisa en el galpón

De una bailanta con acordeona, até la luna con el sol



por una noche no fuí peón, hombre volví y en eso estoy

Y me habló de obligaciones de trabajo y la nación



a mi que sembré en su campo mi pobreza y mi sudor

De una bailanta con acordeona, até la luna con el sol



por una noche no fuí peón, hombre volví y en eso estoy

Lo miré medio sonriendo y monté en mi Redomon



aramos dijo el mosquito al buey que rompe el terrón

De una bailanta con acordeona, até la luna con el sol



por una noche no fuí peón, hombre volví y en eso estoy

Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón



usted que vive acacunda de los pobres como yo