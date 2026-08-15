Dónde ver Troya: la película que sirve como "precuela" de La Odisea

Dirigida por Wolfgang Petersen y estrenada en 2004, la película Troya se consolidó como una de las adaptaciones más ambiciosas de la literatura clásica en el cine moderno. Con Brad Pitt en el papel de Aquiles, la historia toma como base La Ilíada de Homero y se presenta como una precuela directa de La Odisea, otra epopeya homérica que llegó a la pantalla grande gracias a una versión a cargo de Christopher Nolan.

¿En qué plataformas se puede ver Troya?

Actualmente, Troya está disponible en plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max y además se puede descargar en Apple TV Store, lo que facilita que nuevas generaciones puedan revivir esta obra clave del cine bélico y comprender el origen de los eventos que Homero narró con tanta fuerza y dramatismo.

¿De qué se trata la película Troya?

El filme narra el asedio y la caída de la ciudad de Troya, concentrándose en los héroes griegos y troyanos que protagonizan ese conflicto legendario. Desde el comienzo, el espectador se sumerge en la tensión previa a la guerra, con la llegada de la flota griega a las costas de Asia Menor y la célebre escena del desembarco de los mirmidones liderados por Aquiles. Este momento, cargado de dramatismo y acción, es un punto icónico que marca el inicio de una guerra que definirá el destino de la ciudad.

Una característica que distingue a Troya es su apuesta por un realismo poco común en el género épico. Petersen, conocido por películas como Das Boot y La historia interminable, optó por que los actores realizaran personalmente las coreografías de combate, sin recurrir a dobles de acción. Esto aportó una crudeza y una intensidad únicas a las escenas de batalla, filmadas en locaciones naturales y con una planificación muy detallada.

El director admitió que dirigir secuencias de semejante magnitud con estrellas internacionales como Brad Pitt y Eric Bana –quien interpreta a Héctor– fue una gran responsabilidad. “Me sentía abrumado ante la tarea de organizar un enfrentamiento tan intenso y relevante”, remarcó Petersen, consciente de la importancia del legado homérico que estaba adaptando.

Además del despliegue visual, la película equilibra la espectacularidad con el desarrollo emocional de los personajes. El enfrentamiento final entre Aquiles y Héctor es el clímax tanto físico como dramático, grabado sin dobles para garantizar autenticidad.

Las subtramas enriquecen la historia: la familia de Héctor, la rivalidad entre Aquiles y Agamenón y los motivos que llevan a la guerra aportan profundidad a los personajes. La música de James Horner y la fotografía de Roger Pratt complementan la atmósfera, intensificando la tensión y la gloria de cada escena.

El cierre de la película muestra la caída de Troya y la partida de los griegos, dejando abiertas las historias de quienes, como Odiseo, emprenden el regreso a casa. Este punto conecta directamente con La Odisea, reforzando el vínculo entre ambas epopeyas. La reciente versión cinematográfica de Nolan recuperó esa travesía, destacando la continuidad narrativa que une estas grandes obras.