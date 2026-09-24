Dónde ver online la serie de Barassi y Yayo, "Gutiérrez is mai neim": esta es la forma

El conurbano bonaerense se convierte en el escenario de una caótica investigación en Gutiérrez is mai neim, la comedia negra que parodia los clichés del género policial. La historia sigue al subcomisario Roberto Gutiérrez, un oficial poco preparado y de dudosa efectividad que se enfrenta al caso más delicado de su carrera: el homicidio del embajador ruso en Argentina.

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Cuando Estados Unidos toma el control del expediente para desplazar a las fuerzas locales, Gutiérrez se niega a quedar al margen. Decidido a demostrar quién manda en su jurisdicción, activa una misión paralela junto a su incondicional compañero, el teniente Rubén Torcoletti. Apoyados por una brigada local tan leal como disparatada, la dupla recurre a métodos insólitos, cortes de ruta, bingos clandestinos y persecuciones absurdas para resolver el crimen antes de que los agentes norteamericanos tomen el crédito.

¿Quiénes actúan y dónde se puede ver la serie?

El elenco principal está encabezado por el conductor y actor Darío Barassi en el papel del subcomisario Roberto Gutiérrez, acompañado por el humorista Yayo Guridi como el teniente Rubén Torcoletti. La producción cuenta además con un destacado reparto compuesto por Juli Savioli, Mario Alarcón, Abián Vainstein, Lucas Molina, César Bordón, Marcos Wonsky y Andrew Vezey. La dirección general estuvo a cargo de Jesús Braceras.

Respecto a su disponibilidad en pantallas digitales, la serie está disponible desde el 26 de agosto de 2026. Todos los espectadores interesados en disfrutar de esta comedia pueden verla de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+ (bajo la marca Hulu), donde la producción se encuentra disponible para todos sus suscriptores en la región.

"Gutiérrez is mai neim", la serie argentina. (Crédito de foto: Pampa Films)

Número de episodios, dónde grabaron y detalles de producción

Esta primera entrega de la serie está conformada por un total de 8 episodios de aproximadamente 30 minutos de duración cada uno. Fiel a la estrategia del servicio de entretenimiento, la temporada completa se lanzó durante la fecha de estreno, permitiendo a la audiencia maratonear la historia sin interrupciones.

En cuanto al rodaje, las grabaciones comenzaron en septiembre de 2024 y concluyeron a comienzos de diciembre del mismo año. El despliegue de producción se desarrolló en diversas locaciones de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Entre los escenarios reales elegidos destacan el barrio de Lugano 1 y 2 en CABA, además de comercios y estaciones de servicio de Lanús Oeste. La tira fue producida por Pampa Films con producción ejecutiva de Maxi Lasansky y libretos de Jesús Braceras y Gabriel Nicoli.