Dónde ver online "La Odisea", la película de Christopher Nolan con Matt Damon y Tom Holland: en qué plataforma la transmiten

La Odisea se convirtió en uno de los acontecimientos cinematográficos más impactantes del 2026. Dirigida por Christopher Nolan, la superproducción contó con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares (la cifra más ostentosa en la trayectoria del realizador británico) y superó rápidamente los 700 millones de dólares de recaudación global tras su estreno en salas durante julio.

{{{htmlAmp}}}

Para llevar a cabo semejante escala técnica y narrativa, Nolan convocó a un elenco estelar repleto de figuras de primera fila de Hollywood, encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Charlize Theron. El proyecto y la solidez de sus actuaciones convirtieron a la película en un hito que ya perfila su candidatura para la próxima temporada de premios.

¿Cuándo llega al streaming y a qué plataformas?

Tras su exitoso recorrido por las salas de cine, la gran incógnita para los espectadores es cuándo llega la cinta en el entorno digital. Aunque Universal Pictures aún no confirmó una fecha oficial para América Latina, los reportes de la industria señalan que en Estados Unidos estará disponible a partir del 17 de noviembre.

En relación con las plataformas de streaming, al tratarse de una producción de Universal, su llegada al mercado latinoamericano se vincula preliminarmente con el catálogo de HBO Max. Sin embargo, la compañía todavía no oficializó la fecha ni el canal definitivo en la región. Asimismo, se prevé un paso previo por tiendas de compra y alquiler digital como Apple TV, antes de su eventual llegada posterior a plataformas por suscripción.

Jon Bernthal y Tom Holland en "La Odisea". (Crédito de foto: Universal Pictures)

Una trama milenaria que revive a través del cine

La historia sigue los pasos de Odiseo, el legendario héroe griego que emprende un peligroso viaje de retorno a Ítaca tras la guerra de Troya con el firme objetivo de reencontrarse con su esposa Penélope y su hijo Telémaco. El extenso trayecto se convierte en una prueba constante de resistencia, astucia e inteligencia frente a múltiples desafíos.

Christopher Nolan, quien también estuvo a cargo del guion adaptado, retoma este poema antiguo de la literatura clásica para transformarlo en una experiencia inmersiva. Con la cuidada fotografía de Hoyte van Hoytema y la música original de Ludwig Göransson, la producción otorga nuevas imágenes, textura y potencia cinematográfica a una historia de vigencia universal.