Dónde ver las 5 películas de Orsai, la productora de Hernán Casciari

Hernán Casciari y su productora Orsai Audiovisuales impulsaron una serie de proyectos cinematográficos financiados a través del aporte de sus Socios Productores. Un repaso por las 5 películas hechas con dinero de los socios productores y dónde se las puede ver actualmente.

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La uruguaya

Sinopsis: basada en la novela homónima de Pedro Mairal, La uruguaya sigue a Lucas Pereyra, un escritor porteño de unos 45 años que atraviesa una crisis personal y financiera. Su viaje a Montevideo tiene un objetivo económico: cobrar el dinero que le pagaron por su próxima novela sin perder valor por las restricciones cambiarias argentinas. Sin embargo, también espera reencontrarse con Magalí Guerra, una joven admiradora veinte años menor que él. Lo que comienza como una escapada se convierte en una experiencia capaz de modificar su manera de entender su vida y sus relaciones.

La película fue la primera producción cinematográfica de Orsai Audiovisuales y se realizó mediante el aporte de casi 2.000 socios productores. La uruguaya fue dirigida por Ana García Blaya y protagonizada por Sebastián Arzeno, Fiorella Bottaioli, Jazmín Stuart y Gustavo Garzón. Actualmente está disponible en Disney+.

Canelones

Sinopsis: la historia se inspira en un episodio de la vida de Hernán Casciari y en su cuento homónimo. En un pueblo de los años 80, dos adolescentes pasan sus tardes haciendo bromas telefónicas hasta que una de ellas provoca consecuencias devastadoras. Décadas después, aquella travesura vuelve para enfrentar a sus responsables con un pasado que no quedó atrás.

La película está protagonizada por Verónica Llinás como Chichita, Darío Barassi como Hernán y Agustín Aristarán interpreta a Chiri. César Bordón completa el elenco principal como Daniel. El proyecto nació como una serie y se convirtió en largometraje para su estreno comercial en 2026. Actualmente está disponible en Flow.

La muerte de un comediante

Sinopsis: la película presenta a Juan Debré, un actor que recibe una noticia devastadora: una enfermedad terminará con su vida en pocos meses. Ante la perspectiva de un futuro breve, decide dejar de postergar un sueño que lo acompaña desde la infancia y emprende un viaje a Europa para intentar cumplirlo. La producción fue filmada entre Buenos Aires y Bruselas y marcó el debut de Diego Peretti como director de largometrajes. La muerte de un comediante no está disponible en plataformas legales, aunque circula online.

Sola en el paraíso

Sinopsis: el documental reconstruye una experiencia que la actriz Justina Bustos vivió durante la pandemia, cuando quedó aislada durante 33 días en una isla africana. A partir de material registrado durante aquellos acontecimientos, la película repasa una situación extraordinaria que cambió su vida y la obligó a atravesar un período de incertidumbre lejos de su entorno habitual. Actualmente está disponible gratuita en Youtube.

Emi On Off (Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo)

Sinopsis: la película que combina animación, testimonios y material de archivo para recorrer la vida del arquero de la Selección Argentina Emiliano "El Dibu" Martínez, desde sus sueños de infancia en Mar del Plata hasta su consagración como campeón del mundo. La narración utiliza una premisa fantástica: un niño descubre que puede detener el tiempo y conversa con una pelota que lo acompaña mientras intenta alcanzar su objetivo de convertirse en arquero profesional.

La película también incorpora testimonios de personas cercanas al futbolista y de figuras fundamentales de su carrera, entre ellas Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro. La pelota que dialoga con el protagonista cuenta con la voz de Agustín Aristarán. Actualmente está disponible en Netflix.