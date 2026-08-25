Dolor en el tango por la muerte de un histórico bandoneonista que fue embajador de un pueblo bonaerense en el mundo

El domingo 23 de agosto de 2026, Tandil perdió a uno de sus grandes referentes del tango: Norberto “Beto” Matti, quien falleció a los 88 años. Bandoneonista, arreglador y director, Matti dejó una huella profunda en la música local y en las generaciones de músicos que lo siguieron.

Uno de los momentos más destacados de su carrera se remonta a 1985, cuando en los estudios de Radio Tandil, Cacho González y Luis Cicopiedi impulsaron la idea de reunir a los bandoneonistas de la ciudad. La propuesta tuvo una respuesta inmediata: 22 músicos talentosos, entre ellos Matti, se sumaron al proyecto con el apoyo del entonces director de Cultura, Hugo Nario.

Este encuentro dio origen al Conjunto de Bandoneones de Tandil, que debutó con un homenaje a Carlos Gardel. La emoción del público fue tal que terminó en una ovación de pie, marcando el comienzo de una agrupación que se mantuvo activa por veinte años bajo la dirección y liderazgo de Matti.

El grupo no solo representó a Tandil en la escena local, sino que llevó su música más allá de las fronteras argentinas. Actuaron en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, en Uruguay y participaron en 1996 de la Cumbre Mundial del Tango. Además, tuvieron dos presentaciones en Alemania, país con un vínculo histórico con el bandoneón.

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación de Tandil despidieron con tristeza al bandoneonista Norberto “Beto” Matti.

La formación original del conjunto incluía a destacados músicos como Néstor Bellotti, Aníbal Marino, Juan Ojeda, Raúl Chambrillón, entre otros, con Matti como uno de los pilares fundamentales. Esta agrupación fue un símbolo de la identidad tanguera de Tandil y un puente entre generaciones.

El legado del bandoneonista en el tango de Tandil

Además de su labor al frente del conjunto, Matti fue parte del Cuarteto Típico París y en los últimos años siguió activo con el Matti Trío, realizando grabaciones y presentaciones junto a artistas reconocidos, sosteniendo viva la pasión por el tango.

Más allá de su talento individual, Norberto Matti fue protagonista de una historia colectiva que permitió que la música de los bandoneonistas tandilenses trascendiera escenarios y generaciones. Su legado es un testimonio de cómo una idea local puede convertirse en un emblema cultural con alcance mundial.

Con su partida, Tandil despide a un hombre que ayudó a escribir la historia del tango local. Sin embargo, aquella iniciativa que unió a más de veinte bandoneonistas sigue viva en la memoria de la ciudad y en cada nota que suena con el alma del tango. Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación local despidieron "con enorme tristeza" a Norberto “Beto” Matti en Facebook, donde destacaron su trayectoria.

"Beto fue director y fundador del Conjunto Municipal de Bandoneones y uno de los artífices del Cuarteto Típico París. También fue un participante fundamental del ciclo Tango por los Bares, y durante el 2025 se lo distinguió por su valioso aporte y trayectoria. Lo recordaremos por su compromiso y su gran valor artístico y cultural. Enviamos un cálido acompañamiento a sus familiares y amigos. ¡Hasta siempre Beto!", expresa el comunicado municipal.