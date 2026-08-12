Dolor en el folklore por la muerte de un histórico guitarrista bonaerense

El ambiente de la cultura y la música popular de Mar del Plata atraviesa un profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Raúl Olmos, uno de los guitarristas más emblemáticos y queridos del circuito peñero de la ciudad y la región. El destacado músico murió este domingo por la tarde, según informaron sus allegados.

La lamentable noticia fue ratificada por los familiares del instrumentista, quienes precisaron que permaneció internado durante cuatro días en estado delicado debido a una severa complicación renal que no logró revertir.

Olmos llevaba más de cuatro décadas de presencia constante en el entramado folklórico bonaerense, donde su estilo y virtuosismo con las cuerdas lo convirtieron en un referente ineludible para colegas y amantes del género tradicional.

En los últimos años, un diagnóstico de demencia senil lo había forzado a retirarse de la actividad artística activa. Sin embargo, su trayectoria dejó hitos imborrables en la memoria cultural de la Costa Atlántica, como su participación en la agrupación Black Diamonds durante la década de 1970 y sus presentaciones junto a Patricia Elena en los años 80.

A lo largo de su prolífica carrera, el guitarrista compartió escenarios, ensayos y giras con figuras destacadas de la escena local y nacional, entre las que se cuentan Miguel Román, Pepe Chavero y Quintín Páez.

Olmos solía brilla en distintos escenarios marplatenses.

Sin embargo, el corazón de su obra estuvo siempre ligado al contacto directo con el público en los espacios populares: “Su fuerte eran las peñas folklóricas”, sintetizó su hija en diálogo con la prensa local, al tiempo que agradeció las múltiples muestras de afecto dirigidas a la familia y destacó el legado de calidez y compromiso musical que su padre dejó en la comunidad marplatense.

Luto en el folklore por la muerte de una de las grandes voces de la música nacional

El folklore argentino viste de luto para despedir a una de sus figuras más emblemáticas. El último martes falleció Néstor Eduardo "Cacho" Tacunau, cofundador del legendario dúo Los Indios Tacunau, agrupación que a lo largo de más de 50 años de trayectoria difundió la tradición musical del país por escenarios nacionales e internacionales. El artista tenía 88 años.

La confirmación oficial del deceso estuvo a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trenque Lauquen, disparando un inmediato reconocimiento de parte de colegas, músicos y entidades culturales. Con su partida se apaga una forma de ejecutar la guitarra profundamente identitaria y un prolífico compositor del cancionero popular.