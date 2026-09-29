Dillom y los Miranda sorprendieron con un video en los camarines de River: qué hicieron mientras esperaban su turno para cantar con Lali

El último show de Lali Espósito en el Estadio River Plate con su gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama Tour dejó momentos memorables tanto arriba como abajo del escenario. Uno de ellos se dio en el backstage, donde Dillom y los integrantes de Miranda! se divirtieron mientras aguardaban su turno para salir a escena.

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En las imágenes compartidas en plataformas digitales, el músico urbano apareció en los vestuarios sin remera, con un micrófono y un parlante portátil para armar un karaoke improvisado. "Me lo regaló Lali", comentó entre risas el músico antes de entonar y bailar junto a Juliana Gattas y Ale Sergi el clásico Corazón, de Los Auténticos Decadentes, desatando un momento de pura complicidad y distensión entre los artistas.

El cruce festivo en camarines fue la antesala de dos de los puntos más altos del espectáculo: drante el show, el dúo Miranda! subió al escenario para interpretar junto a Lali la canción Mejor que vos, catalogada como uno de los grandes hits del pop argentino reciente. Hacia el tramo final de la noche, Dillom hizo su aparición para cantar 33, completando la presentación en vivo de dos colaboraciones centrales de la última entrega discográfica de la cantante.

El clip del camarín fue difundido por la propia Lali a través de su cuenta secundaria de Instagram, Atendiendo al Demonio, donde acompañó el video con unas palabras dedicadas al creador de Post Mortem: "Mi artista favorito, Dillom. Te admiro y agradezco tu generosidad y lo que me hacés reír. Viva el karaoke con amigos". La publicación no tardó en cosechar miles de interacciones de fanáticos que celebraron el cruce entre los referentes de la escena musical actual.

Cómo fue el último demonio atendido de Lali en River

El show de cierre en el Estadio River Plate no solo marcó el récord de convocatoria de la gira, sino que incluyó un cruce histórico sobre el escenario. En un pasaje central de la velada, Lali recibió como invitadas a Tini Stoessel y Marilina Bertoldi para hacer una versión de la clásica presentación de Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en los VMAs 2003; las tres cantaron Like a Virgin y así protagonizaron un capítulo bisagra del pop hispano.

Lali, Tini y Marilina. (PH @juligarciafotografia)

El reciente paso por el estadio de River puso fin a un ciclo de presentaciones de alta concurrencia que comenzó en 2025 con cinco fechas en el Estadio Vélez Sarsfield, donde reunió a más de 200.000 personas. Tras haber convocado a 160.000 asistentes en sus primeros dos conciertos del año en el Monumental, la artista estableció una marca histórica en la música nacional al ser la primera mujer en agotar tres fechas en ese escenario en un mismo año, alcanzando un total de ocho estadios en el país.