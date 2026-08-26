El día que Rubén Rada apuntó contra Milei y la Policía por la represión a los jubilados: "El palo doblado"

El reconocido músico uruguayo Rubén Rada murió este miércoles a los 83 años, dejando un recorrido artístico siempre ligado a las injusticias sociales, la Memoria y los derechos humanos. Por su sabido compromiso, "El Negro" fue uno de los cantantes que apuntaron contra Javier Milei y la Policía por la represión a los jubilados y los ataques a la cultura.

La última declaración política pública del "Negro" Rada fue en una entrevista con Alejandro Bercovich (Radio con Vos) en febrero de 2026, cuando manifestó su desazón por la situación en Argentina: "Me da pena que la gente no pueda manifestarse".

En ese marco, el cantante también apuntó contra Milei y la Policía por la represión a los jubilados: "Debe haber algún policía que tienen el palo doblado de pegarles a los jubilados". La frase graficó la terrible pintura social de diversas movilizaciones durante el mileísmo y se hizo viral, lo que puso a Rada nuevamente en el centro de los comentarios y reacciones. Además, el artista fue uno de los principales impulsares de las solicitadas en apoyo a la cultura y contra la Ley Omnibus, impulsada por el gobierno.

Lo interesante es que no se trató de una opinión aislada, sino que Rada siempre tuvo una marcada y constante línea de apoyo a todas las luchas vinculadas a los derechos humanos y la justicia social. De hecho, en una entrevista con Tiempo Argentino reveló que en todos sus álbumes siempre hay canciones que hacen referencias a problemáticas sociales: “En todos los discos míos hay al menos una canción que habla de las cosas que pasan en el mundo, de las injusticias". Y enumeró como problemas recurrentes el racismo, la pobreza, la discriminación y el hambre infantil.

El día que Rubén Rada denunció a la dictadura uruguaya

Rada formó parte de Tótem, una banda fundamental del candombe-rock uruguayo, durante los años previos y posteriores al comienzo de la dictadura. Él mismo explicó como hizo para sortear los peligros de ese período y plasmar las denuncias en su arte: “Con Tótem, en plena época de la dictadura uruguaya había que hacer canciones y que no se dieran cuenta de lo que estábamos diciendo o íbamos en cana".

Cuando en 1999 se creó en Montevideo la Comisión Pro Memorial de los Detenidos Desaparecidos, destinada a impulsar el memorial dedicado a las víctimas de la dictadura uruguaya, uno de los 33 integrantes de esa comisión fue Rubén Rada. La propia presidencia de Uruguay lo incluye entre las personalidades que participaron del proyecto, junto con figuras como Enzo Francescoli, Víctor Hugo Morales, Mario Benedetti, Idea Vilariño y China Zorrilla. El Memorial fue inaugurado en 2001 y contiene los nombres de 174 detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya.