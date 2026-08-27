El desgarrador recuerdo de Fito Páez a Rubén Rada: "Caudillo del amor"

La partida de Rubén "El Negro" Rada caló profundo en la música rioplatense y provocó una marea de homenajes en el ambiente artístico. Entre las despedidas más sentidas se destacó la de Fito Páez, quien volcó su dolor en las redes sociales para despedir a un referente definitivo en su vida personal y profesional.

"La familia Rada es la familia Páez. Hoy se nos fue el gran caudillo del amor y la música. De la risa, el swing y la alegría. ¡Dios!, ¡cómo lo voy a extrañar!", comenzó su posteo Fito. Para rendirle tributo, el músico rosarino eligió compartir con sus seguidores un fragmento de su libro autobiográfico Infancia y Juventud, donde rememora el momento exacto en el que conoció al uruguayo en un emblemático rincón de Buenos Aires.

En el extracto publicado, Páez evoca su llegada a Music Up, un club nocturno ubicado cerca de Corrientes y Callao donde logró colarse siendo apenas un jovencito. Impresionado por la destreza del cantante de Opa y por un ensamble integrado por figuras como Ricardo Sanz, Luis Ceravolo, Jorge Navarro, Bernardo Baraj y Benny Izaguirre, Fito quedó fascinado por el impacto del sonido en directo.

Con sus palabras, Páez inmortalizó el gesto afectuoso que dio inicio a una relación de cariño entrañable y protección mutua, despidiendo no solo a una leyenda de la música, sino a una figura fundamental en su propia historia.

Fito Páez y Rubén Rada.

El extracto completo que compartió Fito Páez

"Esa noche conocí a Rubén Rada en Music Up. Estaba muy cerca de las intersecciones de Corrientes y Callao. Me habían permitido subir, a pesar de mi edad. Era una larga escalera que conducía a una pequeña sala con una muy buena acústica. Expectante y nervioso por la novedad de andar suelto en la gran ciudad y ver al cantante de Opa a metros de distancia, me relajo y me pido un whiscola.

'Coca sola, pibe', me contestó el mozo, que era el que cortaba los tickets y el dueño del lugar. Arrancó una primera parte demoledora con aquellos músicos de lujo. Ricardo Sanz en bajo, Luis Ceravolo en batería -trampas del destino, ya verán-, Jorge Navarro en teclados, Bernardo Baraj en saxo y Benny Izaguirre en trompeta. Quedé en shock. Estaban muy cerca.

El poder de la música era mucho más fuerte en vivo que a través de los parlantes del equipo de tu casa. En el intermedio veo que Rubén me observa. Bajó del escenario y se sentó a mi lado. Me dio charla. De dónde venía, si me gustaba la música, si conocía a La Banda y a Opa. Los años nos volvieron hermanos. Recuerdo a un hombre enternecido por la presencia de un pibe tan joven en aquel antro nocturno porteño de la música. El padre que vive en él me hizo sentir cómodo y amparado. Vio todo lo que me pasaba en milésimas de segundos. Alta sensibilidad, mi hermano Rubén”.