Sorpresa: salieron a la luz detalles inéditos sobre la separación entre Sofía Gala y Fito Páez

La supuesta relación entre Sofía Gala y Fito Páez habría llegado a su fin después de aproximadamente siete meses de romance. Sin embargo, ninguno de los dos salió públicamente a confirmar o desmentir la versión. En medio de las especulaciones, Juan Pablo Mirabelli, amigo cercano de la actriz, se refirió al vínculo entre ambos y aseguró que la historia de amor nunca habría existido.

Durante una transmisión en vivo de El Diario de Mariana (América TV), Juan Pablo Mirabelli habló sobre su interpretación del abogado de Moria en la serie de Netflix. En esa charla, el actor también se refirió a la relación que mantiene con la familia y explicó el nivel de confianza que existe entre ellos: “Sofía es mi amiga, tengo un vínculo con Moria, tengo trato diario. Somos familia, porque de verdad lo somos”.

Luego, se refirió directamente a los rumores sobre el supuesto romance entre Sofía Gala y Fito Páez y negó que hayan mantenido una relación sentimental: “No sé si puedo hablar de esto, supongo que Sofía me lo permitirá. Es un tema que no sé por qué se instaló. Nunca pasó, son muy amigos, como ella es amiga mía. Nunca fueron pareja. Es más, te voy a contar que nunca pasó nada íntimo, te lo juro y firmo en un papel. Me hubiese encantado que esté enamorada de Fito y no de quién está enamorada”.

El rotundo éxito de la serie de Moria en Netflix

A tan solo unos días de su estreno, la serie de Moria ya se convirtió en uno de los grandes fenómenos de Netflix tras alcanzar el primer puesto entre los títulos más vistos en la Argentina y, además, ingresó al Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de la plataforma, con 1,6 millones de visualizaciones.

Poster del nuevo estreno de Netflix, Moria.

Frente a la repercusión del proyecto audiovisual, la conductora señaló: “Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, una revolución de sentimientos. La gente se acerca no solo para felicitarme, sino para contarme lo que le pasó, cómo la atravesó y la emocionó. En esta época de amores líquidos, que algo que sucede a través de una pantalla tenga el poder de atravesarte hasta sentir que no hay una pantalla de por medio, me honra”.