Demi Moore y Bruce Willis: la historia de amor que terminó, pero se convirtió en una fantástica amistad

En Hollywood hubo parejas que parecían destinadas a durar para siempre y otras cuya verdadera historia comenzó después de la separación. Demi Moore y Bruce Willis pertenecen a esta segunda categoría. Se conocieron en 1987, se casaron apenas unos meses después, tuvieron tres hijas y se convirtieron en una de las parejas más famosas del cine estadounidense. Pero cuando el matrimonio terminó, ambos consiguieron transformar la relación sin convertirla en una batalla.

El nacimiento de la pareja ocurrió durante el estreno de Stakeout, película protagonizada por Emilio Estevez, quien en ese momento era pareja de Moore. La actriz y Willis congeniaron rápidamente y, poco después, comenzaron una relación. Lo que siguió fue un romance vertiginoso: el 21 de noviembre de 1987 se casaron en Las Vegas, después de apenas unos meses de noviazgo. Más tarde realizaron otra ceremonia, esta vez rodeados de familiares y amigos.

La pareja comenzó entonces a construir una familia mientras sus carreras crecían a una velocidad extraordinaria. En 1988 nació Rumer, su primera hija; en 1991 llegó Scout y en 1994 nació Tallulah. Mientras tanto, Bruce Willis se convertía en una de las grandes estrellas del cine de acción gracias a Die Hard y otros éxitos, mientras Demi Moore consolidaba su lugar como una de las actrices más reconocidas de su generación.

Sin embargo, detrás de la imagen de pareja perfecta también existían dificultades. Después de más de una década juntos, Moore y Willis anunciaron su separación en junio de 1998. No fue un corte inmediato: permanecieron vinculados durante los dos años siguientes mientras resolvían cuestiones relacionadas con sus bienes y con la organización de la vida de sus hijas. El divorcio quedó finalmente formalizado en octubre de 2000. El matrimonio había durado casi 13 años.

Una historia de amor que cambió con el tiempo

Lo llamativo fue lo que ocurrió después. En lugar de desaparecer de sus respectivas vidas, Moore y Willis conservaron una relación cercana. Willis llegó a explicar públicamente que seguía queriendo a su exesposa y que ambos tenían un compromiso de por vida con sus hijas. La separación sentimental no eliminó el vínculo que habían construido como familia.

Con el tiempo, ambos volvieron a casarse. Moore contrajo matrimonio con Ashton Kutcher en 2005 y Willis se casó con Emma Heming en 2009. Lejos de establecer una frontera entre las dos familias, los vínculos se fueron mezclando. Willis estuvo presente en la boda de Moore con Kutcher y Moore también mantuvo una relación cordial con Heming.

Una de las imágenes que mejor representa esa relación ocurrió durante la cuarentena de 2020. Willis pasó aquel período junto a Moore y sus tres hijas en Idaho, mientras Emma Heming permanecía en otro lugar. La situación fue circunstancial y tuvo que ver con las restricciones de la pandemia, pero volvió a mostrar hasta qué punto las dos familias habían logrado mantener una relación cercana.

En los años siguientes, ese vínculo familiar adquirió todavía más importancia. Cuando Willis se retiró de la actuación tras el diagnóstico de afasia en 2022 y posteriormente se conoció que padecía demencia frontotemporal, Moore, Heming, sus hijas y las hijas de Willis se mostraron unidos para acompañarlo. Por eso, la historia de Demi Moore y Bruce Willis no terminó realmente con aquel divorcio de 2000. El amor de pareja desapareció, pero quedó una familia que ambos decidieron preservar.