Esta es la mejor película de David Lynch, según la Inteligencia Artificial

"Lost Highway" (1997) fue otra obra maestra de Lynch. La trama sigue a Fred Madison, un saxofonista que comenzó a tener experiencias surrealistas y aterradoras después de escuchar una interferencia en la radio. Junto a su esposa Renee, recibieron misteriosos casetes de video que mostraban su propia casa y, posteriormente, escenas de un asesinato en el que Fred era el homicida. La presencia de un hombre extraño lo llevó a la locura y a enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Por último, la serie "On the Air" (1992) fue una divertida sátira de los programas de televisión en vivo de los años 50. La trama siguió al personal de una cadena de televisión mientras producían un magazine en vivo llamado "The Lester Guy Show". El despropósito y el caos reinaron en el estudio, lo que resultó en un programa cómicamente desastroso. La actuación borracha de Lester, el presentador, y la competencia con su compañera Betty Hudson hicieron que el programa fuera un éxito por su extravagancia y egoísmo.