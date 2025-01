Dolor en el cine: Murió David Lynch, director de Twin Peaks y Mullholland Drive

David Lynch murió a los 78 años.

El consagrado director de cine David Lynch murió a los 78 años dejando tras de sì un increíble legado en sus películas -algunas de las más conocidas son Blue Velvet y Mullholland Drive- y su icónica serie Twin Peaks, con Kyle MacLachlan. La noticia fue confirmada por el portal especializado Variety, que determinó que el cineasta tenía 78 años al momento de su fallecimiento.

Su familia anunció la noticia a través de una publicación de Facebook y escribió: “Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’”. Lynch había revelado en el 2024 que le habían diagnosticado un enfisema después de llevar una vida como fumador y que "probablemente ya no podría salir de su casa para dirigir".

"Señoras y señores. Sí, tengo un enfisema debido a mis muchos años de fumador. Tengo que decir que disfrutaba mucho fumando y que me encanta el tabaco, su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos... pero este placer tiene un precio, y en mi caso es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, salvo por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que aprecio mucho su preocupación. Con cariño, David", había escrito Lynch tiempo atrás en su cuenta de X al momento de comunicar su triste diagnóstico.

El cineasta publicó este mensaje para aclarar anteriores declaraciones. Y es que los rumores de que no volvería a dirigir surgieron debido a sus palabras en una reciente entrevista. "Tengo un enfisema de tanto fumar y por eso estoy confinado en casa, me guste o no. Sería muy malo para mi enfermar, incluso con un resfriado", confesaba para la revista Sight & Sound. Lynch revelaba además que apenas puede "caminar una corta distancia" antes de quedarse sin respiración. El último largometraje de Lynch data de 2006, cuando estrenó Inland Empire. En los últimos años, dirigió varios cortometrajes y videos musicales, además de la tercera temporada de la aclamada serie Twin Peaks. además de haber participado como actor en títulos como The Fabelmans de Steven Spielberg o Lucky, con uno de sus actores fetiche Harry Dean Stanton.

Eraserhead, The Elephant Man, Blue Velvet, Mullholland Drive e incluso Twin Peaks se convirtieron en títulos de culto que le valieron a David Lynch el título de uno de los cineastas más experimentales de su tiempo, alternando entre tonos oníricos y oscuros del cine de género y la fantasía.

De qué trata Twin Peaks, la serie de David Lynch que cambió las reglas de la televisión

¿Quién mató a Laura Palmer? Un macabro interrogante sobrevuela en Twin Peaks, un pueblo siniestro donde nadie es quien dice ser y fuerzas extrañas habitan en los bosques. Desconcertante, incorrecta, perturbadora. Tres adjetivos que cuadran a la perfección con la serie emblema de David Lynch, un puzzle de misterio que cambió el modo de consumir shows y se consagró como uno de los mejores programas de televisión de la historia. A lo largo de tres temporadas, el agente del FBI Dale Cooper (Kyle McLachlan) enfrenta las amenazas que yacen en las intimidades de los habitantes.