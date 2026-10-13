David Bisbal en Argentina: los clásicos de siempre, fanáticas organizadas y el encuentro emotivo con Ángela Leiva

David Bisbal se presentó ante un Movistar Arena repleto.

David Bisbal tuvo un nuevo encuentro con el público argentino en el marco del Tour Eternos 2026, con una función a sala llena en el estadio Movistar Arena. La presentación del cantante español combinó un recorrido por sus más de dos décadas de trayectoria con los pasajes de su producción discográfica más reciente, en un show caracterizado por un amplio despliegue técnico y momentos de alta emotividad.

{{{htmlAmp}}}

El inicio del espectáculo estuvo marcado por una introducción de carácter sinfónico, apoyada por una sección de cuerdas en directo y efectos de iluminación láser que abrieron paso a las interpretaciones de Vivir así y Adoro. A partir de ese bloque inicial, el repertorio hilvanó una sucesión de éxitos populares de su catálogo, entre los que se incluyeron No amanece, Esta ausencia, Si tú la quieres, Perdón, A partir de hoy, Herederos, Me enamoré de ti, Mi princesa y Dígale.

Uno de los tramos centrales de la velada estuvo dedicado a su nuevo material con la ejecución de Quijote y Te quiero, temas pertenecientes al álbum Eternos. Tras la interpretación de esta última pieza junto a la banda completa y el saludo al público presente, el artista anunció una nueva fecha en el mismo recinto porteño, programada para el sábado 28 de agosto de 2027.

David Bisbal.

La propuesta escénica del Tour Eternos 2026 incorporó un ensamble de cuerdas en vivo para cantar composiciones como Abrázame muy fuerte, El amar y el querer y Frente a frente, además de un segmento de impronta funk que precedió a la interpretación de Camina y ven, Lloraré las penas y Oye el boom. La puesta contó con tres cambios de vestuario y recursos de producción que incluyeron efectos de dióxido de carbono, efectos pirotécnicos fríos y lluvia de confeti.

David Bisbal.

El cierre de la jornada estuvo dominado por un clima festivo con la ejecución de Esclavo de sus besos, Bulería y Ave María, completando una gira que ratifica la vigencia del intérprete en el mercado local. En el último año, el músico superó las 95 millones de reproducciones en la plataforma YouTube dentro del territorio argentino -con la capital como su principal polo de escucha-, afianzando además su presencia en el ámbito nacional mediante colaboraciones con artistas de la escena local como Luciano Pereyra, Emanero y La K'onga.

Las fans de David Bisbal, apasionadas y organizadas

El fervor del público volvió a ser protagonista absoluto en la última presentación de David Bisbal, donde la primera fila del recinto lució completamente copada por fanáticas de entre 40 y 60 años que asistieron vestidas especialmente para la cita. Organizadas minuciosamente por grupos, cada facción se identificó con un color característico, con carteles personalizados y todo tipo de accesorios temáticos inspirados en los grandes éxitos del repertorio del cantante español.

David Bisbal.

Desde antes de la hora fijada para el inicio del espectáculo, las ovaciones y los cánticos en el sector frontal anticipaban una noche de alta intensidad emocional. Con la irrupción de Bisbal sobre las tablas, la euforia se apoderó del lugar y el nutrido grupo de seguidoras acompañó de principio a fin cada una de las canciones, manteniendo una energía arrolladora que se sintió en cada rincón de la sala.

El encuentro de David Bisbal y Ángela Leiva

En el backstage del show de Bisbal, el músico recibió a la cantante de cumbia y éste se quebró en llanto por la emoción que le produjo conocer a su ídolo. "Cómo le explico que esas lágrimas son emoción, por los recuerdos , por la historia que tenemos juntos aunque él no lo sepa, pero es de las cosas más lindas que me regaló la música, su voz, su música, él cómo inspiración…. Gracias David por tu luz, tu esencia, tu entrega y tu talento. Sos eterno", escribió Leiva en un posteo de redes.