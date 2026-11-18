El cantante Coti Sorokin expresó una fuerte crítica hacia el tono discursivo del presidente Javier Milei y manifestó su preocupación por la escalada de agresiones en el debate público. Según afirmó el músico, el clima de hostilidad que se replica actualmente en las plataformas digitales no surge desde el ámbito artístico, sino que es impulsado desde las máximas autoridades nacionales.

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Durante sus declaraciones, el autor de Nada fue un error analizó el recorrido político del jefe de Estado y cuestionó su desempeño al frente del Poder Ejecutivo. Sorokin sostuvo que Milei construyó su ascenso desde los medios de comunicación hacia la presidencia mediante ataques verbales y descalificaciones, y puso en duda su aptitud para ejercer el cargo.

"Hoy en día, hay un descontrol constante de todo lo que se dice y se proyecta en redes. Del odio y de las agresiones, sobre todo. Y eso es algo que no viene de los artistas sino desde arriba, las autoridades de nuestro país, del propio presidente", señaló Coti. En la misma línea, el intérprete profundizó su mirada sobre las formas utilizadas por el mandatario durante su trayectoria pública: "Hizo todo un crecimiento, en el que se convirtió de panelista a presidente a base de agresión al otro, de descalificaciones, de gritos, malas palabras, faltas de respeto, y un montón de cuestiones. Y llegó a ser el máximo mandatario de nuestro país. Y ahora, estamos viendo que no tiene muchas capacidades para habitar ese lugar".

Coti.

Coti y su preocupación por la falta de empatía

Más allá del análisis puntual sobre la figura presidencial, Sorokin advirtió sobre las consecuencias sociales que, a su juicio, provoca este modelo de comunicación desde el poder. El músico calificó como "terrible" el ejemplo que se transmite a la sociedad y alertó sobre una desconexión creciente respecto de los problemas cotidianos frente a la sobreexposición en entornos virtuales.

"Estoy viendo que esto genera un ejemplo y me parece terrible. Vivimos en una época en la que hay muy poca conciencia de la realidad, y mucha de la virtual. Pero no de la calle o los hechos que ocurren, y de la historia que vivimos, del presente", reflexionó el cantautor. Finalmente, el artista subrayó que esta dinámica deteriora los lazos comunitarios y la sensibilidad social: "Hay muy poco registro de eso: de la memoria, del otro y de la empatía. Ni que hablar del afuera".