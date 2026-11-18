El periodista Jonatan Viale analizó el escenario político argentino y utilizó una particular referencia bíblica para plantear la posibilidad de una ruptura dentro del oficialismo. En su editorial en TN, habló de un supuesto "Judas libertario" que podría dividir el espacio de Javier Milei, aunque aclaró que no cree que esa situación vaya a concretarse.

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"Hoy el panorama político pinta, es una metáfora, no se enojen, para un par de traiciones", sostuvo Viale durante su análisis. En ese sentido, el periodista recurrió a una referencia religiosa para describir el escenario que atraviesa el oficialismo: "El fantasma de Judas recorre la Argentina". Luego, aclaró que se refería a la senadora y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien cuenta con un palmarés de cambio de espacios políticos.

Luego apuntó específicamente al espacio libertario y planteó la posibilidad de una eventual ruptura. "Un Judas libertario, que podría romper el espacio en dos", afirmó. Sin embargo, Viale buscó relativizar su propia hipótesis y aclaró: "Yo no creo que vaya a pasar, creo que es un chiste".

Jonatan Viale analizó el panorama político en TN y preocupó a Milei.

"¿Cuándo van a dar el beso?"

Sobre el cierre de su análisi, el periodista reformuló el planteo y dejó una frase que sintetizó su análisis sobre las posibles tensiones políticas. "Para mí la pregunta a esta altura ya no es si hay un Judas, sino es cuándo van a dar el beso", sostuvo Viale.

El periodista cerró su intervención con otra expresión para diferenciar sus interpretaciones de los hechos concretos: "Opiniones libres, hechos sagrados".