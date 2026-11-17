Baby Etchecopar realizó un duro cuestionamiento al gobierno de Javier Milei durante su editorial en Basta Baby. El conductor puso el foco en el discurso oficial sobre el sacrificio económico y apuntó contra la desigual distribución de ese esfuerzo, con críticas directas al ministro de Economía, Luis Caputo.

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El planteo surgió luego de que una de las panelistas analizara la caída de la imagen positiva del Presidente y la relacionara con la decepción de quienes esperaban una mejora en sus condiciones de vida. “Tiene que ver con la desesperanza de la gente, con el haber creído un discurso que nunca llegó, esto de, bueno, la inflación va a ser del cero coma, la mejoría de la economía va a ser más del 5%, los mejores 18 meses, bueno, ¿cuándo llega?”, expresó.

A partir de esa reflexión, Baby cuestionó las prioridades del país y la persistencia de problemas sociales y económicos. “¿Sabés cuál es el problema de la Argentina? Que no tenemos problema. En un país donde la gente no morfa, cuando lo que nos sobra es comida. En un país donde se afanan toda la guita”, lanzó.

Baby Etchecopar destrozó al gobierno en vivo por A24.

Sin embargo, uno de los momentos más fuertes de su editorial llegó cuando se refirió a las alternativas económicas y a la idea de que el ajuste y el sacrificio son el único camino posible. “Los economistas hace años que vienen diciendo que hay otra salida al shock, que no es solamente shock y sacrificio y lo que dice Caputo que no le podemos dar a los jubilados”, sostuvo.

La crítica de Baby a Caputo y al sacrificio que se les exige a los trabajadores

Etchecopar dirigió entonces sus cuestionamientos hacia el ministro de Economía y apuntó contra lo que considera una diferencia entre quienes toman las decisiones y quienes terminan soportando sus consecuencias: “Para el bacán, como Caputo, el rico, el millonario, los que hacen sacrificio son los mensú”, disparó. Para ilustrar su postura, recurrió a una comparación con los propietarios rurales y sus trabajadores: “Siempre los ricos, el dueño del campo, dice 'los peones se tienen que sacrificar, porque si no se sacrifican, los gurises no van a tener colegio'”.

En ese contexto, lanzó una de las frases más contundentes de su intervención: “Sacrificate vos, la puta que te parió”. Y volvió a poner en duda la extensión de las exigencias que recaen sobre la sociedad: “Entonces realmente nos piden sacrificio, ¿cuánto hace que nos piden sacrificio?”.