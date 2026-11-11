Baby Etchecopar explotó contra la carpa VIP: "Incapaces de...".

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una polémica inesperada después de que se conocieran imágenes del espacio VIP montado durante la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Mientras miles de personas aguardaron durante horas bajo el sol para ver al Sumo Pontífice, un grupo de invitados tuvo acceso a una carpa exclusiva con aire acondicionado, baños especiales y servicio de catering.

{{{htmlAmp}}}

El lugar tenía capacidad para 250 personas y ofrecía distintas comodidades, entre ellas bebidas frías y alimentos. Las fotografías y los videos que algunos asistentes compartieron en las redes sociales mostraron mesas con comida, espacios climatizados y un entorno muy diferente al que atravesaron los fieles que se acercaron a la ceremonia. La situación generó cuestionamientos por el contraste entre ambos escenarios.

El Papa León XIV durante su visita a la Argentina.

El duro descargo de Baby Etchecopar por la carpa VIP

Quien se sumó a las críticas fue Baby Etchecopar, que cuestionó con dureza el trato diferencial que recibieron algunos invitados y apuntó especialmente contra las figuras del espectáculo que participaron de la experiencia exclusiva.

“Como ya era poco, no habían dejado la última gran nota: se mandaron una carpa VIP con catering para homenajear a los artistas, ¿no? Creyeron que más que la entrega de la hostia era la entrega del Martín Fierro”, ironizó el conductor.

En su descargo, también cuestionó el perfil de los invitados y las comodidades que tuvieron a disposición. “Estábamos hablando de un catering que le hicieron con una carpa VIP, con baños diferentes, con una comodidad increíble, con aire acondicionado. Incapaces de hacer un pequeño sacrificio por el Papa”, lanzó.

La comparación con los fieles que se acercaron a ver a León XIV fue uno de los puntos centrales de su intervención. “Mientras el pueblo estaba sufriendo calor, caminando veinte cuadras para ir a un baño químico”, señaló, antes de resumir su indignación con una frase: “Parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Etchecopar también cuestionó la actitud de quienes, según su interpretación, aprovecharon la ocasión para mostrarse públicamente. “Los de segunda mostraron el amor al Papa y viajaron kilómetros para verlo y besarlo, y los de primera fueron a buscar la tapa de alguna revista o alguna nota que le demuestre al pueblo que ellos no son iguales, que son diferentes, que se visten bárbaro, que comen bárbaro, que tienen aire acondicionado”, expresó.

Finalmente, llevó su reflexión al terreno religioso y concluyó con una comparación bíblica: “Me quedo con el de la gente, que creo que el Papa también se quedó con el de la gente”. Y, en tono irónico, agregó: “En la última cena, Pilato habrá estado encargado de hacer una cena VIP para los fariseos que querían conocer a Cristo de cerca”.