La conmovedora revelación sobre Dolly Parton en la música: "Se levantó de la cama para cantar"

Dolly Parton se convirtió en noticia tras su muerte, luego de que el cantante de U2 Bono revelase una colaboración inédita que llegó a grabar antes de partir. Torn, el tema que cierra Carnaval De Luz, el primer disco de estudio de la banda irlandesa en casi una década, marca la despedida de la ícono del folk tras una intachable carrera en la música, el cine y la televisión.

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Carnaval de Luz tendrá 12 canciones y saldrá a la luz el 12 de noviembre. Torn, compuesta por U2, Parton y Johnny McDaid, fue presentada como una canción country que aborda los lazos familiares rotos. En una entrevista con Rolling Stone, Bono contó que había intentado convocar a Dolly Parton para una colaboración musical, pero la cantante había rechazado el ofrecimiento luego de escuchar unas demos porque aquello era "demasiado irlandés" para ella. Como contraoferta, Dolly le ofreció a Bono una canción llamada Torn.

Luego de un trabajo de reescritura de la canción, Parton se dispuso a grabarla pero la salud le jugó una mala pasada. Internada y en sus últimos días, la artista reunió todas sus fuerzas para que dicha canción se convirtiera en su despedida. “Cuando se enfermó, se levantó de la cama para cantar esta canción. Y se puede oír”, declaró Bono. Y agregó: “Cantó con toda su alma”.

La canción futurista de Dolly Parton que saldrá a la luz en el 2046

Si bien Torn se convertirá en la última grabación vocal de Dolly Parton, no será la última vez que el mundo escuche su voz. Mucho antes de su muerte, Parton grabó una canción para ser lanzada en el 2046, como parte de una cápsula del tiempo que la artista preparó para que su legado siguiera vivo. La cantante falleció el martes 25 de agosto a los 80 años y la canción se llama My Place in History y fue grabada en 2015.

La grabación está guardada dentro de una caja de castaño americano, que contiene instrucciones específicas de no abrirse hasta el 19 de enero de 2046, día en que Dolly Parton cumpliría 100 años. “Solo Dolly conoce su melodía y contenido hasta 2046”, indca una placa junto a la caja. “No hay forma de saber cómo será la música para entonces. Con suerte, sonará y la caja entera no se habrá podrido”, explicó la cantante en sus memorias.