La autopsia de Hayden Panettiere confirmó la causa de su muerte

La autopsia de Hayden Panettiere, actriz que murió el pasado 16 de agosto a los 36 años, reveló que la artista falleció a causa de los efectos tóxicos de cinco sustancias que, combinadas, le provocaron una sobredosis. Los detalles del informe forense y cuáles son las sustancias que llevaron al fatal desenlace.

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La Oficina del Forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, determinó en una autopsia que Panettiere murió debido a la toxicidad del fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina. Asimismo, determinó que se trató de una muerte accidental.

El fentanilo es un potente analgésico opioide sintético; el 4-ANPP es un precursor químico utilizado para fabricar fentanilo de forma ilegal; el alprazolam es una benzodiazepina conocida comúnmente como Xanax; el metocarbamol, conocido por su nombre comercial Robaxin, es un relajante muscular que se dispensa con receta médica; y la quetiapina, conocida por su nombre comercial Seroquel, es un medicamento antipsicótico utilizado para tratar la esquizofrenia, el trastorno bipolar y depresiones graves.

La actriz, conocida sobre todo por sus papeles protagonistas en la series Heroes, de la NBC, y Nashville, de la ABC, falleció el domingo 16 de agosto a los 36 años en un apartamento alquilado en un complejo residencial de lujo en Greenville, Carolina del Sur. Un amigo de Panettiere llamó al 911 para informar de una "mujer inconsciente en el complejo conocido como Johnson Mill Lofts. En la grabación se oye a los médicos hablar de una "sobredosis" y de "paro cardíaco". Los paramédicos intentaron reanimar a Panettiere mediante "soporte vital cardíaco avanzado", pero fue declarada fallecida en el lugar de los hechos.

Su lucha contra las adicciones

Hayden Panettiere ya había abordado públicamente problemas de abuso de sustancias que se remontaban a su adolescencia, cuando saltó a la fama gracias a su papel en la serie Héroes. Esto incluía que, a una edad temprana, sus asistentes le proporcionaran pastillas para mejorar su estado de ánimo, lo que derivó en el abuso de medicamentos como el Klonopin y el consumo de alcohol en la edad adulta.

Su alcoholismo se agravó tanto que le provocó ictericia debido a un daño hepático extenso en 2020, y los médicos le advirtieron de que seguir bebiendo le causaría la muerte. Panettiere también había sufrido problemas de salud mental, entre ellos depresión, depresión posparto y dismorfia corporal. La actriz habló de estos problemas en sus memorias, donde también se explayó sobre los depredadores de Hollywood que padeció a lo largo de su carrera.

Con información de Europa Press.