Murió Griselda Gambaro, escritora y figura emblemática del teatro argentino

La dramaturga y escritora Griselda Gambaro, figura emblemática y fundamental del teatro argentino, murió a los 98 años. Un repaso por la vida, obra y legado de la autora que revitalizó la escena local con sus celebradas obras.

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Griselda Gambaro nació el 28 de julio de 1928 en el barrio porteño de Barracas. Sus inicios fueron en la narrativa y más tarde saltó a la dramaturgia, desarrollando una escritura singular, reconocida en la Argentina y en el exterior. "En 1965, el estreno de El desatino en el Instituto Torcuato Di Tella, con dirección de Jorge Petraglia, marcó un momento decisivo en su trayectoria y abrió nuevas discusiones sobre los lenguajes de nuestra escena", recordó la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.

En teatro, su carrera incluyó las obras La malasangre, Las paredes, Los siameses, El campo, Información para extranjeros, Puesta en claro, El despojamiento, Real envido, Del sol naciente, Antígona furiosa, De profesión maternal, Penas sin importancia, Atando cabos, La casa sin sosiego, Es necesario entender un poco, De profesión maternal, La señora Macbeth, La persistencia, Querido Ibsen: soy Nora, entre tantas otras. "Sus textos ofrecieron personajes y conflictos de gran riqueza para el trabajo actoral y continúan presentes en escenarios y espacios de formación", agregó la asociación.

Entre sus libros figuran Dios no nos quiere contentos, Lo impenetrable y El mar que nos trajo, además de cuentos y ensayos. También dedicó parte de su obra a las infancias y juventudes, con títulos como La cola mágica, El caballo que tenía un sueño, El caballo que no sabía relinchar, La bolita azul, Gran Nariz y el Rey de los 600 nombres y A nadar con María Inés.

Las militancias de Griselda Gambaro

Su recorrido artístico y personal estuvo marcado por su oposición a las prácticas autoritarias. En 1977, durante la última dictadura cívico-militar argentina, su novela Ganarse la muerte fue prohibida, situación que la llevó a exiliarse en Barcelona hasta 1980. Al regresar, formó parte de Teatro Abierto en 1981 con la obra Decir sí integrándose a un movimiento colectivo de artistas teatrales que buscaba defender la libertad de expresión y manifestarse contra la censura. La defensa de los derechos humanos atravesó tanto su vida como su producción artística. En sus obras cuestionó de manera recurrente las distintas formas de dominación y sometimiento. Asimismo, acompañó las reivindicaciones de las mujeres y reconoció el papel cada vez más importante de las nuevas generaciones.