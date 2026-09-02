Una conductora de Olga pidió al aire que le saquen Twitter a Milei: "Cualquier es Presidente"

La conductora Marti Benza lanzó un filoso comentario referido al estilo de comunicación del presidente Javier Milei en medio del clima relajado que caracteriza a la programación del canal de streaming Olga. La reflexión se dio en el marco de una charla con sus compañeros de equipo, cuando se refirió a la constante actividad del mandatario en las plataformas digitales.

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Conocido por su intensa presencia en redes sociales -donde suele publicar posteos con burlas hacia sus adversarios políticos e indirectas dirigidas a distintos sectores-, el comportamiento virtual de Milei siempre está bajo la lupa. Entre risas, Benza soltó sin vueltas: "Hoy en día cualquiera llega a ser presidente. A nuestro presidente podrían sacarle el Twitter".

A pesar del tono distendido de la mesa y la carcajada que acompañó su frase, el mensaje de Marti Benza resonó de inmediato entre la audiencia y se replicó rápidamente en otras plataformas. La declaración dejó en evidencia su mirada crítica sobre la estrategia de comunicación oficial y el uso del perfil personal de Javier Milei para la confrontación política. Con una ironía breve, la conductora de Olga logró sintetizar un debate recurrente en la opinión pública sobre los límites y las formas del discurso presidencial en las redes sociales.

Marti Benza.

Quién es Marti Benza

Martina "Marti" Benza es una creadora de contenido, streamer y comunicadora argentina de 26 años que logró posicionarse como una de las referentes más destacadas del entretenimiento digital entre las nuevas generaciones. Sus comienzos se dieron en YouTube, plataforma donde empezó a subir videos de comedia, vlogs cotidianos y reflexiones personales, ganando audiencia rápidamente gracias a un estilo natural y sin poses. Su evolución en los medios de internet la llevó a consolidarse como una de las conductoras principales dentro del canal de streaming Olga, el proyecto impulsado por Migue Granados.

Con una comunidad de millones de seguidores en redes como Instagram y TikTok, Marti destaca por su capacidad para conectar con el público joven a través del humor, la ironía y la espontaneidad. Su dinámica frente al micrófono combina el entretenimiento relajado con opiniones directas sobre temas de la cotidianeidad, lo que la convierte en una de las figuras con mayor proyección en la escena del stream local.