Cónclave, la película que muestra qué hace la Iglesia cuando muere el Papa

La salud del Papa León XIV mantiene en vilo al mundo y en las últimas horas se potenciaron las búsquedas sobre el cáncer que padece el sucesor de Francisco. Al clima de máxima cautela, se sumaron otras búsquedas en torno a películas que cubren temas religiosos como la reciente Cónclave, dirigida por Edward Berger, que aborda uno de las prácticas más importantes de la Iglesia: la elección de un nuevo Papa.

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Cónclave devela uno de los misterios más grandes de la Iglesia Católica: cómo son las elecciones para elegir un nuevo Papa. La película actualmente disponible en HBO Max empieza con la muerte inesperada del Papa y con los miembros del Colegio Cardenalicio reunidos en el Vaticano para celebrar la elección del nuevo pontífice. Dicha elección definirá una nueva era para la Iglesia.

Cómo se elige un Papa

Reunidos a puertas cerradas en la Capilla Sixtina, cardenales de todo el mundo compiten por el honor en un hermético ritual cuyas raíces se remontan a siglos pasados. La película sigue al cardenal Lawrence (Ralph Fiennes), decano del Colegio Cardenalicio, mientras emprende la tradicional tarea de dirigir el cónclave. En medio de una intriga política que determinará el futuro de la Iglesia católica, Lawrence descubre un misterio cuya solución podría sacudir los cimientos de la antigua institución.

Del encuentro surgen varios favoritos, entre ellos los cardenales Bellini (Stanley Tucci), del Vaticano; Trembley (John Lithgow), de Montreal; Tedesco (Sergio Castellitto), de Venecia, y Adeyemi (Lucian Msamati), de Nigeria, quien podría convertirse en el primer papa africano de la historia. Cada uno de ellos tiene sus propios planes, y también sus propios secretos comprometedores que, de ser revelados, podrían bloquear el camino hacia el cargo más poderoso de la Iglesia católica.

La película completa su reparto con la actriz Isabella Rosellini, quien interpreta a Sor Agnes, la hermana encargada de dirigir la Casa Santa Marta, donde deben vivir todos los cardenales durante el cónclave. Su papel es guardar silencio, no llevar la contraria a los cardenales pero en su silencio, sin embargo, hay mucha información. La presencia del personaje de Sor Agnes permite reflexionar en torno a la estructura patriarcal de la Iglesia católica y como las mujeres son básicamente marginadas y sus voces no se escuchan.