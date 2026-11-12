La compuso una joven de 18 años en Chascomús: la impensada historia detrás del clásico Alma Misionera

Alma misionera logró instalarse como el canto religioso más popular de los últimos tiempos en gran parte de América Latina gracias a una melodía simple y un mensaje de entrega que cruzó fronteras. La pieza nació de forma muy silenciosa en el interior de la provincia de Buenos Aires, mucho antes de sonar en grandes encuentros litúrgicos o peregrinaciones multitudinarias.

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Mónica de la Canal compuso la obra en 1981, cuando tenía apenas 18 años y vivía en la ciudad bonaerense de Chascomús; la joven ideó tanto la letra como los acordes en el marco de su labor pastoral cotidiana, una actividad que ocupaba un lugar central en su rutina diaria. Ella encontró la inspiración necesaria para escribir aquellos versos en el vínculo estrecho que mantenía con los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María.

La creación original no llevaba el nombre con el que se popularizó más adelante, sino que respondía al título de Toma mi vida nueva, esta denominación reflejaba la vocación de servicio que caracterizaba a aquella comunidad religiosa de Chascomús. La autora buscó plasmar en la letra el testimonio cotidiano de la congregación, priorizando un lenguaje accesible y despojado de cualquier pretensión artística compleja.

El contenido de la canción apuntó desde el primer momento a retratar la sencillez y el compromiso de quienes dedicaban sus días a la tarea misionera. Esa honestidad en el mensaje permitió que otros jóvenes y fieles se sintieran identificados rápidamente con la propuesta musical de De la Canal y sentó las bases para su posterior expansión fuera de los límites de su ciudad natal.

Las Pastorutti cantando Alma Misionera.

De los retiros bonaerenses a toda América Latina

La difusión inicial de la pieza ocurrió de manera completamente artesanal y se apoyó en la transmisión oral dentro de ámbitos educativos y religiosos. Las escuelas y los retiros espirituales de las localidades bonaerenses de Gándara y La Plata funcionaron como los primeros escenarios donde la canción comenzó a circular de boca en boca entre los asistentes.

El boca en boca impulsó la obra hacia nuevos destinos con el paso de los años y superó cualquier barrera geográfica. La estructura musical amigable y el mensaje universal de entrega hicieron que el tema trascendiera las fronteras argentinas y se instalara definitivamente en el repertorio habitual de las comunidades católicas de toda América Latina.