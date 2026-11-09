León XIV en Argentina: las iglesias históricas de la Ciudad y el regalo nocturno para el Papa

Entre los templos elegidos hay basílicas con una historia especial en la vida de Jorge Bergoglio, edificios centenarios y santuarios reconocidos por su arquitectura y sus vitrales.

Buenos Aires se prepara para la visita del papa León XIV con una puesta en valor de algunos de sus edificios religiosos más emblemáticos. A días de la llegada del pontífice, se avanza con un programa de iluminación arquitectónica que alcanzará a 46 iglesias de distintos barrios, varias de ellas con fachadas que hasta ahora no contaban con un sistema diseñado para destacar sus detalles durante la noche.

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El recorrido reúne verdaderas joyas del patrimonio porteño: templos centenarios, construcciones de estilo neogótico y neorrománico, basílicas con torres de gran altura y santuarios que conservan algunos de los vitrales más importantes de la Ciudad. También incluye dos lugares especialmente significativos para la historia de Jorge Bergoglio, el argentino que llegó al papado como Francisco.

Una de las intervenciones más simbólicas es la de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, en el barrio de Almagro. Allí, el futuro Papa recibió el bautismo el 25 de diciembre de 1936. El edificio, perteneciente a la congregación salesiana, fue proyectado por el arquitecto Ernesto Vespignani y quedó terminado en 1910.

La fachada acaba de estrenar un sistema de iluminación que busca resaltar sus características arquitectónicas. Para eso el gobierno de la Ciudad instaló 25 proyectores de luz cálida y una nueva columna de alumbrado, que permite combinar luces rasantes y planas sobre el frente del templo.

La otra parada ligada a la vida de Bergoglio está en Flores. La Basílica de San José fue el escenario de un episodio decisivo en su vocación religiosa. Según contó el propio Francisco, el 21 de septiembre de 1953, cuando todavía era un adolescente, entró al templo y se confesó con un sacerdote desconocido. Aquella experiencia, relató, fue determinante para decidir convertirse en cura.

El confesionario donde ocurrió ese encuentro conserva una placa recordatoria. Además, el vínculo con la basílica continuó durante su pontificado: en 2023, al cumplirse diez años de su elección, Francisco envió al templo una escultura de San José Dormido, que había sido trasladada desde el colegio Nuestra Señora de la Misericordia, donde había estudiado. Allí, los trabajos incluyeron cuatro nuevos proyectores instalados sobre columnas frente al edificio, orientados específicamente a destacar las figuras de la fachada.

Entre las construcciones que integran el programa también sobresale el Santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en Parque Chacabuco. Su principal atractivo son los casi 150 vitrales, que lo convierten en la iglesia porteña con mayor cantidad de estas piezas. Su arquitectura neorrománica se completa con dos torres con campanarios y una cúpula que supera los 40 metros de altura, coronada por una imagen de la Virgen.

La intervención incorporó dos columnas de iluminación y 31 proyectores de luz cálida para destacar esos elementos. El templo cumplirá 85 años el próximo 22 de noviembre, en el mes dedicado a la Medalla Milagrosa, una fecha que convoca cada año a miles de fieles.

Otra de las construcciones destacadas es la Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires, ubicada en Caballito. También diseñada por Ernesto Vespignani, se caracteriza por su estilo neogótico, sus torres de 75 metros y sus puertas de bronce con relieves históricos.

El plan alcanza además a edificios centrales para la historia religiosa y arquitectónica de la Ciudad. La Catedral Metropolitana, frente a Plaza de Mayo, ya cuenta con su nueva iluminación, mientras que en la Iglesia San Ignacio de Loyola, considerada la más antigua de Buenos Aires, se trabaja en la modernización del sistema lumínico. La Basílica del Santísimo Sacramento, en Retiro, se incorporará próximamente. La lista también incluye dos santuarios de gran convocatoria: San Cayetano, en Liniers, y Virgen Desata Nudos, en Agronomía. Esta última devoción llegó a la Argentina de la mano del propio Bergoglio.

Además de las iglesias, el proyecto contempla edificios y espacios patrimoniales como el Cabildo, el Gath & Chaves, el Palacio Vera, La Inmobiliaria y las facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería de la UBA. La iniciativa busca destacar construcciones que forman parte de la identidad de Buenos Aires y modificar el paisaje urbano durante la noche.