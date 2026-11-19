Una comedia romántica y musical de corte juvenil coproducida entre Argentina e Israel se posiciona entre los títulos más vistos de Amazon Prime Video. Creada por Patricia Maldonado para la plataforma de streaming, Mírame así, el camino de Noa combina canciones, enredos sentimentales y drama adolescente en un formato ágil para disfrutar de principio a fin en casa.

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La producción tiene como figuras centrales a Noa Kirel y Agustín Bernasconi y el elenco principal incluye además a José Giménez Zapiola, Carolina Domenech, Kevsho, Agustina Benavides y Bianca Spinello, junto con las participaciones especiales de Mica Suárez y Jerónimo Bosia. La trama sigue a Noa, una joven cantante israelí que decide viajar hasta Buenos Aires tras mantener durante ocho meses un noviazgo a distancia con Nicolás.

Sin embargo, el esperado reencuentro se transforma en una profunda decepción cuando lo sorprende en su departamento junto a otra mujer llamada Emilia. En ese mismo instante irrumpe Tomy, la pareja de Emilia, quien también descubre la infidelidad en vivo.

Tras romper sus respectivos vínculos sentimentales frente a semejante escena, Tomy le propone a Noa alojarse en el hostel familiar que manejan sus hermanas. A partir de esa convivencia inesperada, ambos jóvenes construyen una intensa conexión afectiva a través de la música y deciden armar su propia banda.

Protagonistas de Mirame así, el camino de Noa.Protagonistas de Mirame así, el camino de Noa.

El proyecto nació a partir de una alianza internacional anunciada en febrero de 2025 entre la compañía argentina FAM Contenidos y el estudio israelí Sipur Studios, bajo la dirección de Mauro Scandolari y con Noa Kirel y Agustín Bernasconi confirmados desde el inicio como pareja protagónica. Las grabaciones tuvieron lugar íntegramente en Buenos Aires entre el 24 de marzo y el 13 de junio de ese mismo año.

Elenco completo de la serie argentina Mírame así, el camino de Noa