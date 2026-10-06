Actúan Rita Cortese y Camila Sosa Villada: el drama argentino para maratonear en Prime Video

La miniserie argentina La viuda de Rafael se consagra como una opción imperdible donde se destacan las actuaciones de Rita Cortese y Camila Sosa Villada, en Prime Video. A lo largo de sus 13 episodios, la ficción expone con un cuidado exquisito los prejuicios sociales, las manipulaciones dentro del entorno familiar y la cotidianidad trans, evitando las estridencias y los arquetipos falsos.

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La trama sigue la historia de Nina, interpretada por la actriz cordobesa Camila Sosa Villada -de reconocida labor en el filme Mía-, quien comparte casi veinte años de convivencia con Rafael (Luis Machín), un adinerado y díscolo empresario perteneciente a una familia ultracatólica vinculada al Opus Dei. Luego de que Rafael muere en un accidente de tránsito durante una discusión telefónica con su hermano, Nina se ve obligada a batallar contra la familia del difunto para no quedar en la calle y defender sus derechos.

El principal obstáculo de la protagonista radica en la figura de su suegra, apodada "La Sargenta" e interpretada por Rita Cortese, una mujer que rechaza de forma rotunda su identidad de género e intenta dejarla en la ruina. La producción sitúa este relato de amor e intolerancia en los años previos a las promulgaciones de la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, un marco temporal que intensifica las trabas legales y afectivas que atraviesa la protagonista.

La miniserie cuenta con música original a cargo de Fabio Lacolla y Richy Salguero, además, suma un valor expresivo en su apertura con el Bolero de Rafael, tema principal interpretado por la propia Camila Sosa Villada. La canción que termina de consolidar la atmósfera dramática de este trabajo emitido originalmente en 2012 por Canal 7.

La Viuda de Rafael.

Elenco completo de La Viuda de Rafael