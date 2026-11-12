Arrasa en Amazon Prime: la película de horror psicológico para una noche en casa

Backrooms se consolidó como uno de los títulos más vistos actualmente en el catálogo de Amazon Prime Video y se posiciona como una opción ideal para disfrutar durante una tarde o noche en casa. La película estadounidense de ciencia ficción y terror psicológico estrenada este 2026 representa el debut en el formato de largometraje del joven cineasta Kane Parsons, quien trasladó al cine su exitosa serie web inspirada en el popular mito urbano de internet.

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La trama sigue los pasos de Clark, un arquitecto frustrado y dueño de una tienda de muebles en crisis en California, interpretado por Chiwetel Ejiofor, y su terapeuta Mary, encarnada por Renate Reinsve. Ambos personajes descubren una dimensión compuesta por espacios liminales aparentemente infinitos a los que se accede mediante una rendija oculta en el sótano del comercio, un hallazgo que conecta con una misteriosa investigación científica iniciada en 1990 por el Instituto Async tras la desaparición de uno de sus integrantes en ese laberinto de pasillos amarillos y luces fluorescentes.

El proyecto nació luego de que Parsons publicara su serie de videos en enero de 2022 y despertara el interés inmediato de grandes productoras como A24 para realizar una adaptación cinematográfica. El filme contó finalmente con un guion escrito por Will Soodik y un elenco que también incluye a figuras como Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, cuyo rodaje principal se llevó a cabo en la ciudad de Vancouver entre julio y agosto de 2025.

La cinta obtuvo una recepción muy favorable por parte de la crítica especializada y alcanzó una recaudación superior a los 400 millones de dólares a nivel mundial. Este rendimiento comercial convirtió a Backrooms en la producción más taquillera en la historia del estudio A24 y consagró a Parsons como el director más joven en liderar tanto la taquilla estadounidense como la global, además de ubicarla como la tercera película de terror más exitosa de todo 2026.

Backrooms.

Elenco completo de la película Backrooms