Actúa Griselda Siciliani, cumplió 10 años y está en el top 10 de series más vistas de Amazon Prime

Una de las series argentinas más recordadas de la televisión y protagonizada por Griselda Siciliani volvió a llamar la atención del público y se consagró como una de las más vistas en Amazon Prime. La ficción salió al aire por primera vez en 2016 y a casi diez años de su estreno todavía muchas personas vuelven a verla.

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Se trata de Educando a Nina, una historia que combina comedia y romance alrededor de la particular situación de sus protagonistas. Uno de sus principales atractivos es justamente el doble papel de Siciliani, quien debe interpretar a dos hermanas con personalidades, estilos de vida y formas de relacionarse completamente diferentes.

Además de Griselda, el elenco de Educando a Nina está integrado por reconocidos actores argentinos como Esteban Lamothe, Rafael Ferro, Diego Ramos, Verónica Llinás, Juan Leyrado, Jorgelina Aruzzi y Nicolás Furtado, entre otros.

El regreso de la ficción a las plataformas de streaming también permitió que el público volviera a conectarse con una producción que marcó una época en la televisión argentina. A través de sus situaciones divertidas, los enredos entre sus personajes y la dinámica tan particular entre las dos hermanas, la serie mantiene uno de sus principales atractivos, una historia liviana y entretenida al mismo tiempo.

De qué trata Educando a Nina

Siciliani interpreta a dos hermanas gemelas idénticas que fueron separadas al nacer y crecieron llevando vidas completamente diferentes. Mientras una de ellas se mueve en un ambiente de lujo, la otra trabaja como bailarina y corista y espera encontrar una oportunidad que le permita cambiar su destino.

La historia da un giro cuando Mara, la hermana criada en un mundo de privilegios, es detenida en Ibiza. Ante esta situación, Nina recibe una propuesta inesperada: ocupar su lugar durante el tiempo que permanezca ausente. A partir de ese momento, la protagonista queda atrapada en una vida que no le pertenece, mientras intenta mantener oculta su verdadera identidad.

La serie protagonizada por Griselda Siciliani que es furor en Amazon Prime.

La novela se acerca a su décimo aniversario

La ficción se estrenó originalmente en Argentina el 4 de noviembre de 2016, por lo que en noviembre de 2026 alcanzará los diez años desde su llegada a la televisión. Ahora, a punto de cumplir una década, la serie demuestra que todavía conserva capacidad para atraer espectadores y su incorporación al catálogo de Amazon Prime permitió que una nueva generación de usuarios volviera a descubrir la historia de Nina y Mara. Actualmente, es una de las series más vistas en toda la plataforma.

Elenco completo de Educando a Nina