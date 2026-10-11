El código secreto de Netflix para encontrar películas cortas y no pasar horas buscando qué ver.

Algunas veces a la hora de ver una película no se tiene mucho tiempo libre disponible ni tampoco ganas de empezar una historia de dos horas. Para encontrar películas cortas, Netflix tiene un código secreto que permite acceder a una categoría de producciones de hasta 90 minutos. Se trata de un truco sencillo para explorar el catálogo y encontrar una opción rápido, sin pasar tanto tiempo mirando las recomendaciones.

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El código es 81466194. Ahora bien, para usarlo hay que ingresar desde un navegador a Netflix y al final del enlace poner el código, por ejemplo, https://www.netflix.com/browse/genre/81466194. De esta manera, el link lleva directamente a la selección de películas cortas, desde donde se puede explorar el catálogo disponible.

En Netflix las películas cortas se pueden buscar con el código 81466194.

Los códigos funcionan como accesos directos a categorías específicas de Netflix. No se trata de claves para desbloquear contenido exclusivo, sino de otra manera de encontrar títulos dentro de la plataforma. Vale aclarar, sin embargo, que los números para encontrar películas pueden variar según el país.

Cuáles son los principales códigos secretos de Netflix

Además de la categoría de películas cortas, Netflix tiene otros códigos para quienes buscan un género específico o quieren descubrir películas y series diferentes a las que normalmente recomienda.

Códigos más populares

Acción y aventura: 1365

Comedias de acción: 43040

Thrillers de acción: 43048

Películas de artes marciales: 8985

Anime de acción: 2653

Películas familiares: 51056

Documentales biográficos: 3652

Dramas basados en la vida real: 3653

Comedias románticas: 5475

Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147

Películas de terror de culto: 10944

Thrillers psicológicos: 5505

Cine independiente: 7077

Películas para toda la familia

Cuentos de animales: 5507

Educación para Niños: 10659

Películas familiares: 51056

Música para niños: 52843

TV para niños: 27346

Películas basadas en libros infantiles: 10056

Películas de 0 a 2 años: 6796

Películas de 2 a 4 años: 6218

Películas para niños de 5 a 7 años: 5455

Películas para niños de 8 a 10 años: 561

Películas para niños de 11 a 12 años: 6962

Comedias

Comedias negra: 869

Comedias Extranjeras: 4426

Comedias nocturnas: 1402

Falsos documentales: 26

Comedias Políticas: 2700

Documentales

Documentales Biográficos: 3652

Documentales sobre crímenes: 9875

Documentales Extranjeros: 5161

Documentales Históricos: 5349

Documentales Militares: 4006

Documentales de Música y Conciertos: 90361

Terror

Películas de terror B: 8195

Películas de criaturas: 6895

Películas de terror de culto: 10944

Películas de terror marítimas: 45028

Películas extranjeras de terror: 8654

Música