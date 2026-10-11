El código secreto de Netflix para encontrar películas cortas y no pasar horas buscando qué ver

Algunas veces a la hora de ver una película no se tiene mucho tiempo libre disponible ni tampoco ganas de empezar una historia de dos horas. Para encontrar películas cortas, Netflix tiene un código secreto que permite acceder a una categoría de producciones de hasta 90 minutos. Se trata de un truco sencillo para explorar el catálogo y encontrar una opción rápido, sin pasar tanto tiempo mirando las recomendaciones.
El código es 81466194. Ahora bien, para usarlo hay que ingresar desde un navegador a Netflix y al final del enlace poner el código, por ejemplo, https://www.netflix.com/browse/genre/81466194. De esta manera, el link lleva directamente a la selección de películas cortas, desde donde se puede explorar el catálogo disponible.
Los códigos funcionan como accesos directos a categorías específicas de Netflix. No se trata de claves para desbloquear contenido exclusivo, sino de otra manera de encontrar títulos dentro de la plataforma. Vale aclarar, sin embargo, que los números para encontrar películas pueden variar según el país.
Cuáles son los principales códigos secretos de Netflix
Además de la categoría de películas cortas, Netflix tiene otros códigos para quienes buscan un género específico o quieren descubrir películas y series diferentes a las que normalmente recomienda.
Códigos más populares
- Acción y aventura: 1365
- Comedias de acción: 43040
- Thrillers de acción: 43048
- Películas de artes marciales: 8985
- Anime de acción: 2653
- Películas familiares: 51056
- Documentales biográficos: 3652
- Dramas basados en la vida real: 3653
- Comedias románticas: 5475
- Ciencia ficción y fantasía clásicas: 47147
- Películas de terror de culto: 10944
- Thrillers psicológicos: 5505
- Cine independiente: 7077
Películas para toda la familia
- Cuentos de animales: 5507
- Educación para Niños: 10659
- Películas familiares: 51056
- Música para niños: 52843
- TV para niños: 27346
- Películas basadas en libros infantiles: 10056
- Películas de 0 a 2 años: 6796
- Películas de 2 a 4 años: 6218
- Películas para niños de 5 a 7 años: 5455
- Películas para niños de 8 a 10 años: 561
- Películas para niños de 11 a 12 años: 6962
Comedias
- Comedias negra: 869
- Comedias Extranjeras: 4426
- Comedias nocturnas: 1402
- Falsos documentales: 26
- Comedias Políticas: 2700
Documentales
- Documentales Biográficos: 3652
- Documentales sobre crímenes: 9875
- Documentales Extranjeros: 5161
- Documentales Históricos: 5349
- Documentales Militares: 4006
- Documentales de Música y Conciertos: 90361
Terror
- Películas de terror B: 8195
- Películas de criaturas: 6895
- Películas de terror de culto: 10944
- Películas de terror marítimas: 45028
- Películas extranjeras de terror: 8654
Música
- Musicales clásicos: 32392
- Country/Western folk: 1105
- Musicales de Disney: 59433
- Jazz y fácil escucha: 10271
- Música para niños: 52843
- Música latina: 10741