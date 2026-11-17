La recordada comedia fantástica Matilda, estrenada en 1996, atraviesa un nuevo momento de popularidad dentro del catálogo de HBO Max. Dirigida y coprotagonizada por Danny DeVito sobre la novela homónima del escritor británico Roald Dahl, la película funciona como una alternativa perfecta para una tarde tranquila en el hogar, tanto para los adultos que buscan reencontrarse con una historia emblemática de su infancia como para compartirla con los más chicos y acercarles un título fundamental de otra época.

{{{htmlAmp}}}

Mara Wilson encabeza el reparto en la piel de Matilda Wormwood, una niña de seis años con una inteligencia extraordinaria que descubre habilidades psicoquinéticas y aprende a utilizarlas para defenderse de su entorno hostil. Producida por TriStar Pictures, la película combina humor ácido, ternura y fantasía a través de una puesta en escena dinámica que conserva intacta su vigencia tres décadas después de su estreno.

La trama sigue la infancia de Matilda en el seno de una familia tan superficial como negligente. Sus padres, Harry (Danny DeVito) y Zinnia Wormwood (Rhea Perlman), junto con su hermano mayor Michael, ignoran por completo las inquietudes de la pequeña y pretenden que pase las horas frente al televisor en lugar de cultivar su pasión por los libros.

Mientras Harry dirige un negocio de venta de autos usados defectuosos mediante estafas y Zinnia dedica sus jornadas al bingo, Matilda encuentra refugio desde los cuatro años en la biblioteca pública de su barrio, donde devora obras literarias y desarrolla un conocimiento muy superior al de los adultos que la rodean.

Ante el maltrato constante y las injusticias de su padre -quien le advierte que a toda persona mala le corresponde una lección-, la niña decide aplicar esa misma regla con ingeniosas travesuras domésticas, como alterar el tónico capilar de Harry o adherir su sombrero con pegamento industrial. Ese espíritu rebelde toma una dimensión aún mayor cuando Matilda ingresa a la escuela y debe enfrentar la tiranía de una directora despiadada, momento en el que sus poderes mentales comienzan a manifestarse.

Matilda.

Elenco completo de Matilda