Está en Netflix: la serie que rompe los prejuicios sobre las mujeres mayores de 70 años y es clave para maratonear

Entre las opciones del amplio catálogo de Netflix, hay una serie que demuestra que reinventarse después de los 70 años es posible: Grace y Frankie. Se trata de una comedia protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, que ofrece una historia liviana, divertida y con una mirada diferente sobre la vejez, la amistad y la independencia.

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De qué se trata Grace y Frankie: la serie de Netflix clave para maratonear

La historia sigue a Grace (Jane Fonda) y Frankie (Lily Tomlin), dos mujeres que se ven obligadas a empezar de nuevo cuando sus esposos Robert (Martin Sheen) y Sol (Sam Waterston) socios de un bufete de abogados, les confiesan un secreto de décadas: están enamorados hace 20 años y quieren vivir juntos.

Grace y Frankie es clave para maratonear porque tiene capítulos cortos

Así, las dos mujeres que ni siquiera son grandes amigas quedan solas de un día para el otro. Grace es rígida, elegante y obsesionada con el control, mientras que Frankie es excéntrica, espiritual y un poco caótica. Ese contraste es el motor de la serie: de a poco, las dos construyen un vínculo que se convierte en su principal sostén.

Lejos de mostrar a las protagonistas como figuras que ya cumplieron su ciclo, la serie las pone a trabajar, a emprender, a salir en citas y a lidiar con la soltería después de décadas de matrimonio. Además de hablar sobre la amistad, toca temáticas claves como el deseo, los vínculos con los hijos y los miedos durante la tercera edad, siempre con humor.

Por eso, logró convertirse en una de las comedias más vistas de Netflix, ya que al ser divertida y tener episodios cortos (de entre 28 y 35 minutos) es muy fácil de mirar. Con 7 temporadas, cada una de 13 capítulos que funcionan de manera independiente y con personajes secundarios.

¿Cómo se compone el elenco de Grace y Frankie?