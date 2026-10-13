Está en Netflix: la serie que rompe los prejuicios sobre las mujeres mayores de 70 años y es clave para maratonear

Entre las opciones del amplio catálogo de Netflix, hay una serie que demuestra que reinventarse después de los 70 años es posible: Grace y Frankie. Se trata de una comedia protagonizada por Jane Fonda y Lily Tomlin, que ofrece una historia liviana, divertida y con una mirada diferente sobre la vejez, la amistad y la independencia.
De qué se trata Grace y Frankie: la serie de Netflix clave para maratonear
La historia sigue a Grace (Jane Fonda) y Frankie (Lily Tomlin), dos mujeres que se ven obligadas a empezar de nuevo cuando sus esposos Robert (Martin Sheen) y Sol (Sam Waterston) socios de un bufete de abogados, les confiesan un secreto de décadas: están enamorados hace 20 años y quieren vivir juntos.
Así, las dos mujeres que ni siquiera son grandes amigas quedan solas de un día para el otro. Grace es rígida, elegante y obsesionada con el control, mientras que Frankie es excéntrica, espiritual y un poco caótica. Ese contraste es el motor de la serie: de a poco, las dos construyen un vínculo que se convierte en su principal sostén.
Lejos de mostrar a las protagonistas como figuras que ya cumplieron su ciclo, la serie las pone a trabajar, a emprender, a salir en citas y a lidiar con la soltería después de décadas de matrimonio. Además de hablar sobre la amistad, toca temáticas claves como el deseo, los vínculos con los hijos y los miedos durante la tercera edad, siempre con humor.
Por eso, logró convertirse en una de las comedias más vistas de Netflix, ya que al ser divertida y tener episodios cortos (de entre 28 y 35 minutos) es muy fácil de mirar. Con 7 temporadas, cada una de 13 capítulos que funcionan de manera independiente y con personajes secundarios.
MÁS INFO
¿Cómo se compone el elenco de Grace y Frankie?
- Lily Tomlin
- Martin Sheen
- Sam Waterston
- June Diane Raphael
- Brooklyn Decker
- Baron Vaughn
- Ethan Embry