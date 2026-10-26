Ideal para maratonear: la comedia romántica para ver en Disney si te gustó "El diario de Bridget Jones"

Está en Disney+: la serie romántica para ver si te gustó "El diario de Bridget Jones"

El amplio catálogo de Disney+ cuenta con una serie de episodios cortos ideal para maratonear: "La vida y Beth". Se trata de una comedia romántica, con toques de drama, que fue creada y protagonizada por Amy Schumer. La producción es ideal para quienes disfrutaron de las dudas y la búsqueda de identidad de Bridget Jones.

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¿De qué se trata “La vida de Beth”?

La serie sigue la historia de Beth, una mujer que parece tener la vida resuelta, al menos desde afuera: trabaja como distribuidora de vinos, gana bien, vive en Manhattan y está en pareja desde hace años con un hombre exitoso.

La vida y Beth es ideal para maratonear porque cuenta con capítulos de menos de 30 minutos

Sin embargo, su realidad dará un giro cuando un hecho repentino la obligue a volver a su pasado y a enfrentarlo. A partir de ahí, la serie alterna el presente con escenas de su adolescencia. En los flashbacks se muestra cómo se formó la Beth actual y qué versión de sí misma quiere construir con una vida más auténtica y audaz, en la que aprende a expresarse y tomar decisiones.

El constante viaje al pasado le funcionará como una fuente de trauma, pero también le aporta humor a la producción.

La producción se estrenó en 2022 en Hulu y llegó a Disney+ a través de Star. Tiene dos temporadas de 10 episodios cada una, con episodios de entre 22 y 36 minutos, un formato pensado para el maratón del fin de semana, pero ideal para cerrar el día.

Cómo se compone el elenco de “La vida de Beth”

El reparto está encabezado por la propia Schumer, quien también escribióm dirigió y produjo la serie. Ademásm cuenta con destacados artistas: